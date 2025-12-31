وی در ادامه افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشمندان سربلند صنعت فضایی کشور به ‌سبب پرتاب موفق سه ماهواره بومی به فضا، این دستاورد ارزشمند را نمادی روشن از ارتقاء توان علمی و مهندسی کشور، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان ارزیابی می‌کند، تحقق این موفقیت، گامی مهم در مسیر توسعه صنعت فضایی، خودکفایی فناوری و بهره‌برداری راهبردی از داده‌ها و خدمات فضایی در کشور به شمار می‌آید.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن با تأکید بر اهمیت استمرار برنامه‌های فضایی کشور، پشتیبانی کامل خود را از سیاست‌ها و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه زیرساخت‌ها، تقویت زنجیره ارزش صنعت فضایی و حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام می‌دارد و آمادگی دارد در چارچوب وظایف تقنینی، نظارتی و بودجه‌ای، برای تسهیل، تسریع این برنامه‌ها حمایت لازم را به عمل آورد.

رستمی در ادامه یاداور شد: همشهریان عزیزم، می خواستم، امروز از کمّی ها و کاستی های شهرمان بگویم، از جاده الی پرحادثه میان جلگه، جاده کاشمر و تربت، از غرق شدن نوجوانان نشکفته زبرخان در استخرهای کشاورزی به دلیل نبود حداقل امکانات ورزشی و تفریحی بگویم؛ از سر ولایت، بگویم که مطالبه به‌حق شهرستانی شدنش روی میز وزارت کشور معطل مانده؛ از کمبود آب در فیروزه، نگین نیشابور، سخن بگویم؛ می‌خواستم از نیشابور بگویم، از ظرفیت‌های عظیم و مغفول‌مانده گردشگری و میراث گران‌بهای فرهنگی آن، اما اجازه دهید از بیان فهرست مشکلات شهرمان گذر کنم و به ریشه دردها بپردازم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در ادامه افزود: امروز درد مشترک مردم ما، معیشت است؛ درد معلمی که با همه شأن و اثرگذاری‌اش، شرمنده خانواده است؛ درد بازنشسته‌ای که پس از یک عمر خدمت، توان تأمین حداقل‌ها را ندارد؛ درد کارگر، کارمند، کَسَبه، دامدار، تولیدکننده و صنعتگری که هر روز سفره‌اش کوچک‌تر می‌شود؛ نیروهای مسلح مقتدر و جان‌برکفی که در مضیقه مالی و معیشتی قرار دارند، سؤال اساسی این است؛ آیا کشور به بن‌بست اقتصادی رسیده است؟ آیا مهاری برای تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی وجود ندارد؟ پاسخ من روشن، مبتنی بر آمار، اطلاعات دقیق علمی و البته امیدوارکننده است؛ خیر، مشکل کشور کمبود ظرفیت نیست، مشکل، ناترازی در مدیریت و حکمرانی و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و سوءتدبیر است نه ناتوانی و به تعبیر امیرالمؤمنین علی (ع) «سوءُ التَّدبیرِ سَبَبُ التَّدمیر».

این نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: امروز می‌خواهم به‌جای شعار، راهکار علمی، عملی و روشن مطرح کنم؛ راهکاری که اجرای آنها معادل جبران کسری بودجه کشور است، نخست عدم اجرای فاز بخار در نیروگاه‌های گازی کشور، به عنوان یک متخصص نیروگاهی که سالیان طولانی در نیروگاه و صنعت بوده است عرض می‌کنم؛ آیا می‌دانستید که در نیروگاه‌های گازی کشور، دست‌کم معادل ارزش حرارتی ۲۰ میلیارد لیتر گازوئیل، هدررفت انرژی داریم؟ تأکید می‌کنم؛ ۲۰ میلیارد لیتر در سال، آیا می‌دانستید که از اگزوز هر واحد گازی ۱۶۰ مگاواتی، به دلیل عدم اجرای فاز بخار، در هر ثانیه ۵۰۰ کیلوگرم هوای داغ ۵۲۰ درجه سانتی‌گراد وارد اتمسفر می‌شود؟ با احتساب مصرف ۴۰ درصد گازوئیل و ۶۰ درصد گاز در این نیروگاه‌ها، این هدررفت معادل ۷۵۰ همت است، آیا اجرای این فاز بخار کار سخت و محالی است؟ خیر.

رستمی ادامه داد: وقتی ایران در عراق نیروگاه احداث می‌کند و وقتی فازهای بخار در نیروگاه‌های مشهد، خرم‌آباد، پرند، شیروان، سنندج و دیگر نقاط کشور توسط شرکت ایرانی احداث شده است، پس چرا برای این ۵۰ واحد بخار که می‌تواند ۷۵۰۰ مگاوات به ظرفیت کشور اضافه کند و قانون نیز برای این امر وجود دارد، اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ آیا عمدی وجود دارد؟

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دوزادهم تاکید کرد: هموطنان عزیز؛ می‌دانستید که جهت اجرای این ۵۰ واحد بخار، برای ۴۰۰ هزار نفر کارگر، تکنسین و مهندس ایرانی برای سه سال شغل ایجاد می‌گردد؟ قانون داریم، تجربه و توان فنی داخلی داریم، اما چون اراده‌ای در دولتمردان برای حل این معضل وجود ندارد، این امر معطل مانده است و تأسف‌بارتر این‌که به‌جای اجرای فاز بخار در این نیروگاه‌ها، می‌رویم نیروگاه گازی جدید برای صنایع ایجاد می‌کنیم؛ که اوج بی‌تدبیری است.

وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه هدررفت گازهای فلر مشعل‌ها هستند؛ ایران یکی از پنج کشور نخست جهان از نظر مقدار گازهای همراه نفت است که به‌جای بهره‌برداری، در مشعل‌ها سوزانده می‌شود، میزان هدررفت گاز، بیش از ۱۸ میلیارد متر مکعب در سال است؛ این حجم گاز، معادل کل صادرات سالانه گاز کشور است؛ یعنی هر روز حدود ۵۰ میلیون متر مکعب گاز، ثروتی ملی که هر روز می‌سوزد، می‌دانید این عدد یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ همت در سال، این ثروت می‌توانست به‌عنوان منبع انرژی، درآمد ارزی و اشتغال مولد مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

رستمی در ادامه خاطرنشان کرد: آیا عدم جمع‌آوری این گازها به تحریم ربط دارد یا به بی‌برنامگی و بی‌مسئولیتی؟ شرکت‌های متخصص ایرانی هستند که می‌توانند این گازها را جمع کنند، اما کو آن مدیری که دغدغه این کار را داشته باشد؟ این کار نه معجزه می‌خواهد و نه شعار؛ اراده و برنامه‌ریزی می‌خواهد. کافی است پای درد دل این شرکت‌ها بنشینید تا بدانید سوءتدبیر یعنی چه.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به رئیس‌جمهور و وزرا، تاکید کرد: فرصت محدود است و وارد موضوع هدررفت منابع در کِشنده‌های فرسوده، قاچاق سوخت، راندمان پایین الکتروموتورها و موضوعات دیگر نمی‌شوم؛ که فرمود؛ در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. آقایان وزرا از ما کمک و راهکار خواستید، این هم راهکار، اگر مرد میدان هستید، بسم‌الله، شما همین دو مورد را انجام دهید، کسری بودجه کشور برطرف می‌شود، اگر اراده در شما باشد و قوه عاقله کشور برنامه‌ریزی دقیق و کلان انجام دهد، خواهید دانست که ما سرریز منابع داریم، نه کسری بودجه، آنگاه می‌توانید به ایجاد زیرساخت‌های مهم بپردازید و با افزایش حقوق، رفاه را ایجاد کنید و بخش عمده مشکلات معیشتی مردم را برطرف کنید؛ می‌توانید زمینه افزایش حقوق معلم را فراهم کنید.