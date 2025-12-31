تأکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم در لایحه بودجه ۱۴۰۵

وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزود: در بودجه سال آینده سه موضوع مهم باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ نخست معیشت مردم، دوم افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان عزیز و سوم توجه ویژه به بودجه نیروهای مسلح.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در ادامه با انتقاد از عملکرد شرکت ملی مس تصریح کرد: تذکر جدی به شرکت ملی مس به دلیل کوتاهی در عدم تعیین تکلیف معدن مس کرور عنبرآباد دارم؛ معدنی که سال‌هاست غیرفعال مانده و تعیین تکلیف آن مطالبه جدی مردم منطقه است.

سعیدی خاطرنشان کرد: به همین دلیل و همچنین به علت ابهامات موجود، تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس با امضای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به ثبت رسیده است و از هیئت رئیسه محترم مجلس درخواست دارم هرچه سریع‌تر فرآیند این تحقیق و تفحص آغاز شود تا با مدیران ناکارآمد و افرادی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، برخورد قانونی قاطع و جدی صورت گیرد.