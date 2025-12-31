سعیدی در تذکر شفاهی:
تأکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم در لایحه بودجه ۱۴۰۵
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و تقویت بودجه نیروهای مسلح در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نسبت به تعلل شرکت ملی مس در تعیین تکلیف معدن مس کرور عنبرآباد تذکر جدی داد و خواستار آغاز هرچه سریعتر تحقیق و تفحص از این شرکت شد.
به گزارش ایلنا، بهنام سعیدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود در نشست علنی، ضمن گرامیداشت نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، گفت: این روز را گرامی میداریم و از همه هموطنان بصیر و ولایتمدار صمیمانه قدردانی میکنیم.
وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزود: در بودجه سال آینده سه موضوع مهم باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ نخست معیشت مردم، دوم افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان عزیز و سوم توجه ویژه به بودجه نیروهای مسلح.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در ادامه با انتقاد از عملکرد شرکت ملی مس تصریح کرد: تذکر جدی به شرکت ملی مس به دلیل کوتاهی در عدم تعیین تکلیف معدن مس کرور عنبرآباد دارم؛ معدنی که سالهاست غیرفعال مانده و تعیین تکلیف آن مطالبه جدی مردم منطقه است.
سعیدی خاطرنشان کرد: به همین دلیل و همچنین به علت ابهامات موجود، تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس با امضای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به ثبت رسیده است و از هیئت رئیسه محترم مجلس درخواست دارم هرچه سریعتر فرآیند این تحقیق و تفحص آغاز شود تا با مدیران ناکارآمد و افرادی که در این زمینه کوتاهی کردهاند، برخورد قانونی قاطع و جدی صورت گیرد.