حقوق و احکام بازنشستگان ۱۴۰۱ باید اصلاح شود

وی افزود: انتظار داریم وزیر راه و شهرسازی دستور دهد تا حداکثر تا پایان هفته جاری، ماشین‌آلات کافی از استان‌های همجوار مانند آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، همدان و کرمانشاه به کردستان منتقل شود و جاده‌های اصلی پاکسازی شوند همچنین خواستار بررسی علت عدم اصلاح شبکه روستایی استان و رفع بحران‌های مشابه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ شد تا مشکل جاده‌ها به صورت اساسی حل شود و هر ساله شاهد تکرار بحران نباشیم.

بیگلری در تذکری خطاب به وزیر نفت ادامه داد: آیا میزان افزایش درآمد کارگران، کارمندان، کشاورزان، تجار و بازاریان را در مناطق سردسیر استان کردستان بررسی کرده‌اید؟ سیاست فعلی وزارت نفت در این مناطق موجب نارضایتی شدید مردم شده و انتظار داریم هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس همچنین در تذکری به وزیر آموزش و پرورش، گفت: انتظار داشتیم مشکلات پیش‌دبستانی‌ها، نهضتی‌ها، جا مانده‌ها و سرباز معلم‌ها حل شود، اما در بودجه ۱۴۰۵ کوچک‌ترین اقدامی برای بازنشستگان سال ۱۴۰۱ دیده نشده است.

بیگلری تأکید کرد: حقوق و احکام بازنشستگان ۱۴۰۱ باید اصلاح و حقوق از دست رفته چهار ساله آنان پرداخت شود، زیرا در این زمینه ظلم فاحشی رخ داده است.