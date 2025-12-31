بیگلری در تذکری خطاب به وزیر راه:
حقوق و احکام بازنشستگان ۱۴۰۱ باید اصلاح شود
نماینده مردم سقز و بانه در تذکر شفاهی گفت:حقوق و احکام بازنشستگان ۱۴۰۱ باید اصلاح و حقوق از دست رفته چهار ساله آنان پرداخت شود، زیرا در این زمینه ظلم فاحشی رخ داده است.
به گزارش ایلنا، محسن بیگلری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر راه و شهرسازی، با انتقاد از وضعیت جادههای استان کردستان گفت: آیا از شرایط چند روز اخیر جادههای این استان خبر دارید؟ روزانه هزاران نفر در جادهها گرفتار میشوند و بسیاری از مسیرها مسدود است. ارتباط تلفنی و موبایلی در بسیاری مناطق قطع شده و این وضعیت حتی جان مادران باردار و دیگر شهروندان را به خطر انداخته است.
وی افزود: انتظار داریم وزیر راه و شهرسازی دستور دهد تا حداکثر تا پایان هفته جاری، ماشینآلات کافی از استانهای همجوار مانند آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، همدان و کرمانشاه به کردستان منتقل شود و جادههای اصلی پاکسازی شوند همچنین خواستار بررسی علت عدم اصلاح شبکه روستایی استان و رفع بحرانهای مشابه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ شد تا مشکل جادهها به صورت اساسی حل شود و هر ساله شاهد تکرار بحران نباشیم.
بیگلری در تذکری خطاب به وزیر نفت ادامه داد: آیا میزان افزایش درآمد کارگران، کارمندان، کشاورزان، تجار و بازاریان را در مناطق سردسیر استان کردستان بررسی کردهاید؟ سیاست فعلی وزارت نفت در این مناطق موجب نارضایتی شدید مردم شده و انتظار داریم هرچه سریعتر اصلاح شود.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس همچنین در تذکری به وزیر آموزش و پرورش، گفت: انتظار داشتیم مشکلات پیشدبستانیها، نهضتیها، جا ماندهها و سرباز معلمها حل شود، اما در بودجه ۱۴۰۵ کوچکترین اقدامی برای بازنشستگان سال ۱۴۰۱ دیده نشده است.
