نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: جناب آقای پزشکیان نه تنها به تذکرات و نصایح مشفقانه نمایندگان مردم بی اعتناست، بلکه علیرغم ادعای گوش سپردن به نظر کارشناسان، در عمل تنها به رای و اراده دوستان خود فقط اصرار می‌ورزد.

وی افزود: نمایندگان مردم در خانه ملت چند ماه پیش با تشخیص درست و بر مبنای درست وزیر اقتصاد را استیضاح کردند اما امروز شاهد لجاجتی عجیب و دهن کجی کم سابقه به مجلس هستیم؛ آنجا که مجدداً نام آقای همتی برای ریاست بانک مرکزی مطرح می‌شود.

قیصری ادامه داد: این یعنی نادیده گرفتن رای مجلس؛ نمایندگان خدا را شاکرم که در این مقطع تاریخی مجلس شورای اسلامی و شما نمایندگان شجاع در خط مقدم دفاع از حقوق و معیشت مردم قرار دارید.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: از دعوای ۱۰ ماهه مجلس با دولت و وزیر رفاه بر سر اجرای قانون و تخصیص کالابرگ اقلام اساسی به مردم گرفته تا رد قاطع کلیات بودجه سال ۱۴۰۵؛ بودجه تورم زا، غیر شفاف و خلاف مسیر برنامه هفتم. بودجه‌ای که در آن حتی حداقل توجه به معیشت مردم دیده نشده بود.

وی گفت: امروز آنچه دولت از آن با عنوان وفاق یاد می‌کند، چیزی جز لقلقه زبان، شعار و نمایشی خسته کننده نیست. وفاقی که به اذعان برخی اصلاح طلبان فقط ابزاری برای دور زدن و بی اثر کردن مجلس بود.

قیصری اظهار کرد: این چه وفاقیست که در آن معلم ما، کارگر ما، پرستار ما، نیروی نظامی و انتظامی ما، کاسب ما امروز با نگرانی، کاسه چه کنم به دست گرفته است. جناب آقای پزشکیان، ارکان دولت جنگی است، جنگ تمام عیار اقتصادی و معیشتی اما با این حال مسائل اساسی کشور همچنان در پیش و خم بروکراسی فرسوده درهم تنیده و ناکارآمد گرفتار شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: سوال روشن ملت، این است که در این شرایط خطیر چه کسی فرماندهی و راهبری اقتصادی کشور را به عهده دارد.

وی خطاب به هیئت رئیسه مجلس در راستای عمل به قانون آیین نامه داخلی مجلس، خاطرنشان کرد: در رابطه با امور استیضاح‌ها از ایستگاه هیئت رئیسه به فرازی از بیانات مقام معظم رهبری اشاره می‌کنم که می‌فرمایند "گاهی ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون رعایت آن مصلحت بالاتر و لازم تر است چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و مصلحت اندیشی این و آن معیارها و ضابطه ها به هم بخورد، دیگر ضابطه ای باقی نخواهد ماند". یک روز یک کسی یک جور مصلحت میداند، یک روز دیگری جور دیگری ممکن است مصلحت بداند یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند لذا دیگر قانونی باقی نمی ماند. ضابطه‌ای باقی نمی ماند، ضابطه مقدم است بر هر مصلحت اندیشی گ، بر هر نگاه و دید و بینش و سلامت.