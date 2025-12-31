نادری قرائت کرد:
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاههای اجرایی کشور را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی توسط احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد که به شرح زیر است:
تذکر مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار به عباس علیآبادی وزیر نیرو در خصوص ضرورت تعیین تکلیف آب شرب ۱۰ روستای دهستان رودبار.
تذکر روحالله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان و ۲۲ نفر از نمایندگان به فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم ارائه خدمات حملونقل ریلی به مسافران متناسب با شأن مردم استان فارس و جایگاه گردشگری شهر شیراز.
تذکر روحالله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان و ۲۱ نفر از نمایندگان به فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت افزایش تعداد پروازهای مسافری داخلی و خارجی شیراز و لزوم تکمیل پایانه بینالمللی فرودگاه این شهر.
تذکر جبار کوچکینژاد ارمساداتی نماینده مردم رشت و خمام و ۲۰ نفر از نمایندگان به فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی درباره ضرورت تسریع در بهسازی جاده خمام–خشکبیجار–لشتنشا.
تذکر جبار کوچکینژاد ارمساداتی نماینده مردم رشت و خمام و ۲۳ نفر از نمایندگان به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم بهبود ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در شهرستانهای گردشگر رشت و خمام و ضرورت اولویتدهی به توسعه حوزه درمانی.
تذکر بیتالله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم تسریع در حذف مدارس کانکسی در روستاها و تکمیل هنرستان اهر و مدارس نیمهتمام هریس.
تذکر وحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد و ۳۵ نفر از نمایندگان به محسن پاکنژاد وزیر نفت درباره لزوم رفع مشکل مردم و کشاورزان این شهرستانها در پی تغییر کلاس لوله انتقال گاز.
تذکر محمد باقری نماینده مردم بناب و ۲۷ نفر از نمایندگان به عباس علیآبادی وزیر نیرو در خصوص لزوم تأمین آب شرب شهرهای بناب، خوشهمهر و روستاهای این شهرستان.
تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست و ۴۰ نفر از نمایندگان به محسن پاکنژاد وزیر نفت در مورد لزوم اقدام اساسی و عاجل برای افزایش برداشت از میادین نفتی و گازی مشترک با کشورهای همسایه.
تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست و ۳۸ نفر از نمایندگان به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت چارهاندیشی برای شلوغی کلاسهای درس در مدارس دولتی.
تذکر عباس گلرو نماینده مردم مهدیشهر و سرخه و تعدادی از نمایندگان به عباس علیآبادی وزیر نیرو درباره لزوم اهتمام جدی وزارت نیرو برای رفع مشکل کمآبی در شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه.
تذکر مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد ضرورت شبانهروزی شدن خدمات درمانی بستری در بخش اطاقور.
تذکر سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان به مسعود پزشکیان رئیسجمهور در خصوص لزوم برنامهریزی برای توسعه منطقه اروند به استناد بند (۴) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه.
تذکر امیرحسین بانکیپورفرد نماینده مردم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند و ۶۱ نفر از نمایندگان به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره لزوم تسهیل در بازگشت دانشجویان پزشکی خارج از کشور.
تذکر عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان و ۵۳ نفر از نمایندگان به امینحسین رحیمی وزیر دادگستری در خصوص ضرورت تبدیل وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف.
تذکر سید ابوالحسن مصطفویقوام نماینده مردم رزن و درگزین به رضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم پیشبینی و تأمین اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای مرمت و لایروبی قنوات و احداث شبکه آبرسانی در شهرستانهای رزن و درگزین.
تذکر محمدرضا احمدیسنگر نماینده مردم رشت و خمام و ۴۷ نفر از نمایندگان به اسکندر مؤمنی وزیر کشور در مورد ضرورت افزایش توجه به شهرداریها و دهیاریها.
تذکر کمال حسینپور نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد به محسن پاکنژاد وزیر نفت در خصوص ضرورت تأسیس اداره گاز در شهرستان میرآباد، تذکر دیگر همین نماینده به فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی درخصوص ضرورت تسریع در بهسازی و روکش آسفالت محور سردشت – اسلامآباد.
تذکر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس و ۳۴ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم رسیدگی به وضعیت غیراستاندارد جاده حادثه خیز مرچاه به هلر شهرستان قشم.