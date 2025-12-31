روانبخش در نطق میان دستور مطرح کرد؛
انتقاد از نفوذ اندیشههای غربگرایانه در عرصههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی
نماینده مردم قم و کهک در مجلس، با انتقاد از نفوذ اندیشههای غربگرایانه در عرصههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، بر ضرورت بازگشت به اقتصاد و علوم انسانی اسلامی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، قاسم روانبخش در نشست علنی امروز (چهارشنبه؛ ۱۰ دی ماه) مجلس اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت دهه بصیرت ایام الله ۱۹ دی و ۹ دی و سالروز رحلت عمار انقلاب علامه مصباح یزدی و شهادت سردار دلها شهید سلیمانی گفت: ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم اما از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت.
وی با اشاره به نگرانی امام راحل از بازگشت تفکر غربگرایی و حاکمیت آن بر کشور افزود: امام بزرگوار همواره نسبت به خطر بازگشت این جریان فکری هشدار میدادند و در وصیتنامه سیاسی-الهی خود به ملت ایران توصیه کردند نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.
روانبخش با اشاره به دغدغههای شهید بهشتی درباره نفوذ بینش غربگرایان گفت: شهید بهشتی در نامهای به امام در سال ۵۹، ۷ مشخصه بینش غربگرایان را برشمرد و هشدار داد که این بینش جامعه را به سوی ارزشهای بیگانه و ضداسلامی سوق میدهد و راه نفوذ بیمبالاتها در مدیریت کشور را هموار میسازد. اتفاقی که این روزها کم و بیش در کشور رخ داده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره تهاجم فرهنگی و ضرورت اسلامیسازی علوم انسانی را یادآور شد و گفت: رهبر معظم انقلاب بزرگترین تهاجم فرهنگی را القای «ما نمیتوانیم» و دنبالهروی از غرب و آمریکا میدانند. افرادی که تعبد به خدا را نمیپذیرند، ولی تعبد به سرمایهداری و قدرت سیاسی غرب را با جان و دل میپذیرند.
وی با اشاره به نقش علامه مصباح یزدی در اسلامیسازی علوم انسانی گفت: ایشان با تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و دعوت از اساتید متعهد حوزه و دانشگاه گامهای بلندی به سمت اسلامی سازی علوم انسانی برداشتند، اما همان جریان غربگرا که بر مناصب حساس نظام تسلط داشت، مانع از به نتیجه رسیدن این تلاش شد. امام خامنهای در سال ۸۹ در جمع نخبگان حوزه علمیه قم فرمودند اگر کار آقای مصباح به نتیجه میرسید، امروز وضعیت کشور متفاوت بود.
نماینده مردم قم و کهک در مجلس با بیان خدمات علامه مصباح افزود: ایشان علیرغم همه مشکلات اما تسلیم فشارها نشد، او با نوشتن کتب رهگشا و تربیت شاگردان برجسته و راهاندازی طرح ولایت دانشجویی، دهها هزار جوان مؤمن را برای نظام اسلامی تربیت کرد و با معرفی شهید سلیمانی به جبهه مقاومت، عقبه تئوریک این حرکت شد به طوری که شهید حسن نصرالله در باب تأثیر اندیشه های علامه بر حزب الله می گوید حزب الله با جهاد و جانفشانی تجسم عینی دیدگاههای سیاسی علامه مصباح یزدی در منطقه است، او به ما آموخت بدون ولایت امکان رسیدن به خدا وجود ندارد.
روانبخش ادامه داد: متأسفانه پس از چهار دهه از انقلاب، رشتههای علوم انسانی در دانشگاهها همچنان تحت نفوذ اندیشههای غربی هستند و با هزینههای سنگین، جوانان با نگاه غربگرایانه تربیت میشوند؛ این مسئله باعث ایجاد چالشهای جدی در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده است.
روانبخش به آثار نفوذ فرهنگ غربی در عرصههای مختلف اشاره کرد و گفت: در حوزه عفاف و حجاب، سبک زندگی غربی باعث انحطاط و سست شدن بنیانهای خانواده شده است. کشف حجاب و برهنگی، افزایش تعداد زنان مجرد و بالا رفتن آمار طلاق، نمونههایی از این آثار است. متأسفانه برخی مسئولان نیز تحت تأثیر همین باورها حاضر به اجرای قانون عفاف و حجاب نیستند.
وی در عرصه اقتصادی نیز گفت: مکاتب اقتصاد غربی و نظریات شاگردان مکتب شیکاگو با ارائه نسخههای نامتناسب با فرهنگ ایران اسلامی، میلیونها نفر را به زیر خط فقر سوق دادهاند. با شعار تعدیل اقتصادی در دولت کارگزاران، تورم را به ۵۰ درصد رساندند و در سال های اخیر نیز همواره طرفدار آزادسازی نرخ ارز بوده و منشأ این آشفتگی در بازار ارز شدهاند. این نظریهپردازان در حوزه اقتصاد نیز با سیاست یک بام و دو هوا نرخ ارز را آزاد اما در حقوق کارمندان و کارگران با اقتصاد دستوری از افزایش آن جلوگیری میکنند؛ سیاستهای غلط، تورمهای بالا و نوسانات ارزی، سفره مردم را کوچکتر کرده و سرمایههای آنان را کاهش داده است.
روانبخش در پایان با تأکید بر ضرورت بازگشت به اقتصاد و علوم انسانی اسلامی، افزود: بیایید برای یک بار هم که شده، نسخه اقتصاد اسلامی و مقاومتی را مبنای عمل قرار دهیم تا به این وضعیت آشفته پایان داد، ما همان گونه که در دانش هستهای، ماهواره، نانو، موشک نقطهزن وارد باشگاه قدرت جهانی شدیم در عرصه اقتصاد نیز به این نابسامانی ها پایان دهیم، شهید سلیمانی بهترین این مکتب فکری است لذا باید از تجربه و زندگی شهید سلیمانی مبنای عمل قرار دهیم.