به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

این خبرِ تحلیلی من از جلسه ی امروز کمیسیون امنیت ملی باوزیر دفاع است:

سپاه و ارتش طوری خودشان رابرای ضربه ی نسبتا پیش‌دستانه و همه جانبه و گسترده بعدی آماده و تجهیز کردند که رئیس‌جمهور فاسد و گزافه‌گوی آمریکا باید از هم اکنون کارگاه‌های تابوت‌سازی را برای شفیت دوم کاری تمدید کند!

