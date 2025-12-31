عضو کمیسیون امنیت ملی:
سپاه و ارتش خودشان را برای ضربه پیشدستانه بعدی آماده و تجهیز کردند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: سپاه و ارتش طوری خودشان رابرای ضربه ی نسبتا پیشدستانه و همه جانبه و گسترده بعدی آماده و تجهیز کردند
به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
این خبرِ تحلیلی من از جلسه ی امروز کمیسیون امنیت ملی باوزیر دفاع است:
سپاه و ارتش طوری خودشان رابرای ضربه ی نسبتا پیشدستانه و همه جانبه و گسترده بعدی آماده و تجهیز کردند که رئیسجمهور فاسد و گزافهگوی آمریکا باید از هم اکنون کارگاههای تابوتسازی را برای شفیت دوم کاری تمدید کند!