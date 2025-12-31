خبرگزاری کار ایران
تیم والیبال دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر قهرمان چهاردهمین المپیاد دانشگاه‌های افسری شد

کد خبر : 1735700
تیم والیبال دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر در چهاردهمین دوره المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، چهاردهمین دوره المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، انتخابی مسابقات ارتش‌های جهان (سیزم)، به میزبانی دانشگاه امام حسن(ع) فراجا در تهران برگزار شد که با قهرمانی تیم والیبال دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها، تیم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر با نمایش روحیه‌ای مثال‌زدنی، تلاش مستمر و انسجام تیمی بالا توانست عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

همچنین تیم دانشگاه افسری امام حسن(ع) فراجا، به مقام دوم دست یافت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، تیم برگزیده این دوره از مسابقات به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران به مسابقات سیزم ارتش‌های جهان که به میزبانی کشور قزاقستان برگزار می‌شود، اعزام خواهد شد

