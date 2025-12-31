این نماینده مجلس ادامه داد: اگر ۶ ماه بعد دوباره شاهد جهش شدید قیمت دلار و سکه باشیم، آیا مردم حق ندارند بپرسند چرا حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و چرا برای کنترل گرانی تدبیر مؤثری اندیشیده نشد.

ذاکر با اشاره به اینکه حدود ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور جزو کارمندان دولت نیستند، تصریح کرد: باید مشخص شود در لایحه بودجه برای افزایش درآمد خانوارهای غیرکارمند چه برنامه‌ای پیش‌بینی شده است. نمی‌توان تنها با اقدامات ظاهری، افزایش یارانه یا تصمیمات کوتاه‌مدت، انتظار حل مشکلات معیشتی مردم را داشت.

نماینده مردم ارومیه تأکید کرد: مجلس باید به‌صورت جدی به سراغ منشأ اصلی تورم برود و برای کنترل بازار ارز و سکه راهکارهای اساسی و عملیاتی ارائه دهد. نجات اقتصاد کشور و حمایت واقعی از مردم تنها با درمان ریشه‌ای مشکلات امکان‌پذیر است، نه با اقدامات صوری و موقت.