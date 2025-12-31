ذاکر در تذکر شفاهی:
مهار ریشهای گرانی ارز و سکه شرط نجات معیشت مردم است
نماینده مردم ارومیه در مجلس با انتقاد از رویکردهای مقطعی در بودجه و سیاستهای جبرانی، تأکید کرد که افزایش حقوق و یارانه بدون کنترل ریشهای بازار ارز و سکه نمیتواند پاسخگوی مطالبات معیشتی مردم باشد و مجلس باید برای مهار منشأ تورم تدابیر اساسی اتخاذ کند.
به گزارش ایلنا، سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با انتقاد از رویکردهای مقطعی در مواجهه با مشکلات معیشتی، تأکید کرد که مردم از مجلس و دولت انتظار دارند ریشههای اصلی گرانی بهویژه در حوزه سکه و ارز مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروز این نگرانی در جامعه وجود دارد که مجلس و دولت در تله افزایش قیمت ارز و سکه گرفتار شدهاند، تصریح کرد: تلاش میشود با پاک کردن صورت مسئله و صرفاً از طریق افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، بخشی از فشار معیشتی جبران شود؛ در حالی که افزایش حقوق بازنشستگان که جمعیتی حدود ۶ میلیون نفر را شامل میشوند، اقدامی ضروری و تکلیف قانونی است، اما کافی نیست.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر ۶ ماه بعد دوباره شاهد جهش شدید قیمت دلار و سکه باشیم، آیا مردم حق ندارند بپرسند چرا حقوقها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و چرا برای کنترل گرانی تدبیر مؤثری اندیشیده نشد.
ذاکر با اشاره به اینکه حدود ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور جزو کارمندان دولت نیستند، تصریح کرد: باید مشخص شود در لایحه بودجه برای افزایش درآمد خانوارهای غیرکارمند چه برنامهای پیشبینی شده است. نمیتوان تنها با اقدامات ظاهری، افزایش یارانه یا تصمیمات کوتاهمدت، انتظار حل مشکلات معیشتی مردم را داشت.
نماینده مردم ارومیه تأکید کرد: مجلس باید بهصورت جدی به سراغ منشأ اصلی تورم برود و برای کنترل بازار ارز و سکه راهکارهای اساسی و عملیاتی ارائه دهد. نجات اقتصاد کشور و حمایت واقعی از مردم تنها با درمان ریشهای مشکلات امکانپذیر است، نه با اقدامات صوری و موقت.