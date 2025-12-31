امنیت پایدار بدون پیوند مردم و میدان ممکن نیست/ مشروعیت، ضریب تکثیر قدرت است

به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در یادداشتی به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سپهبدحاج قاسم سلیمانی نوشت؛ سیزدهم دی سالروز شهادت مردی است که نامش با امنیت پایدار، عزت ملی و معادله‌سازی راهبردی در منطقه پیوند خورده؛ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سیزدهم دی ۱۳۹۸ به‌دست تروریسم دولتی ایالات متحده در فرودگاه بغداد به شهادت رسید، اما شهادت او نه نقطه پایان یک مسیر بلکه نقطه عطفی در تکوین «مکتب سلیمانی» بود؛ مکتبی که از مرز‌های جغرافیایی عبور کرد و به سرمایه‌ای راهبردی برای ملت‌ها بدل شد.

آن‌گونه که وعده الهی تصریح می‌کند: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُون». حاج قاسم صرفا فرمانده میدان نبود. او معمار یک منظومه فکری و عملی بود؛ مکتبی که عقلانیت راهبردی را با ایمان، اخلاق، مردم‌باوری و شناخت دقیق از دشمن درهم آمیخت و مصداق عملی آیه «إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» را در میدان واقعی سیاست و امنیت منطقه به نمایش گذاشت. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید سلیمانی یک فرد نبود، یک مکتب بود؛ مکتبی که مؤلفه‌های آن یعنی اخلاص، شجاعت، ابتکار و محاسبه‌گری دقیق، به دستور کار مقاومت تبدیل شد. از همین رو، او نه یک خاطره بلکه یک دارایی زنده راهبردی در ذهن و اراده ملت‌هاست. این مکتب محدود به یک ملت یا یک جغرافیا نماند بلکه به الگویی جهانی بدل شد که همزمان بازدارندگی سخت و نرم را در محاسبات دشمن نهادینه کرد. دشمنان دریافتند دیگر با اشغال نظامی، ترور هدفمند و جنگ شناختی نمی‌توان اراده ملت‌ها را درهم شکست. تحقق عینی وعده «وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِین» نشان داد مقاومت واکنشی مقطعی نیست بلکه راهبردی دارای منطق، عمق، شبکه و آینده است. عصر تحمیل اراده به پایان رسیده و عصر «مهندسی بازدارندگی ملت‌محور» آغاز شده است. شهید سلیمانی با فهم ژرف از پیوند «میدان و دیپلماسی» قاعده‌ای راهبردی را تثبیت کرد: قدرت سیاسی زمانی معادله‌ساز است که بر اقتدار میدانی و مشروعیت مردمی تکیه داشته باشد. همان‌گونه که رهبر انقلاب تصریح فرمودند «دیپلماسی بدون میدان و میدان بدون دیپلماسی، هر دو ناقصند». این فهم به تولد «دیپلماسی دفاعی مقتدر» انجامید؛ دیپلماسی‌ای که از موضع قدرت سخن می‌گوید، امنیت را درون‌زا می‌سازد و هزینه تهدید را برای دشمن غیرقابل‌تحمل می‌کند. این حقیقت، درس‌ها و آموزه‌های زیر را فراروی نیرو‌های مسلح و مقاومت اسلامی قرار می‌دهد:

۱. امنیت پایدار بدون پیوند مردم و میدان ممکن نیست. مشروعیت، ضریب تکثیر قدرت است.

۲. بازدارندگی مؤثر حاصل هم‌افزایی قدرت سخت، قدرت نرم و روایت مسلط است.

۳. فرماندهی راهبردی یعنی ترکیب شجاعت با محاسبه‌گری، ابتکار با انضباط و اقدام با آینده‌نگری.

۳. ترور فرماندهان، راهبردی شکست‌خورده است، زیرا مکتب‌ها با خون زنده‌تر می‌شوند.

۴. دیپلماسی زمانی نتیجه‌بخش است که پشتوانه میدانی و اراده ملی داشته باشد.

امروز جهان بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازخوانی مکتب شهید سلیمانی است؛ مکتبی که امنیت را در پیوند با کرامت انسانی تعریف می‌کند و مقاومت را نه یک تاکتیک بلکه یک راهبرد تمدنی می‌داند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب «راه سلیمانی راه ملت ایران و راه مقاومت است و این راه ادامه دارد.» بی‌تردید راه حاج قاسم ادامه دارد و این مکتب همچنان الهام‌بخش ملت‌هایی خواهد بود که آزادی، عزت و استقلال را حق مسلم خود می‌دانند چرا‌که وعده الهی تخلف‌ناپذیر است: «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ». (اعراف، ۱۲۸)