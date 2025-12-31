به گزارش ایلنا به نقل ازاز اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات به موضوع عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در رفع ناترازی و اصلاح ساختار مالی بانک مسکن ورود کرد.