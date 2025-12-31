خبرگزاری کار ایران
جعل اسناد، سند‌سازی و جعل مهر برای برداشت از یک شرکت زیرمجموعه سایپا

کد خبر : 1735652
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: یک متهم از طریق جعل اسناد، سند‌سازی و جعل مهر برخی شرکت‌ها بیش از ۸ میلیارد تومان از شرکت زیرمجموعه سایپا برداشت کرده است.

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع سوءجریانات مالی در شرکت سایپا خزر قائم‌شهر و با صدور دستورات قضایی لازم از سوی دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه‌های اطلاعاتی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس نتایج تحقیقات و مستندات به‌دست‌آمده، متهم از طریق جعل اسناد، سند‌سازی و جعل مهر برخی شرکت‌ها، اقدام به برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه و انتقال آن به حساب‌های متعدد از جمله نزدیکان خود کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: طبق بررسی‌های اولیه، میزان وجوه برداشت‌شده بیش از ۸ میلیارد تومان برآورد شده که با ادامه تحقیقات، احتمال افزایش این مبلغ وجود دارد.

پوریانی ادامه داد: با تکمیل مستندات، دستور جلب متهم صادر و نامبرده دستگیر شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی و تفهیم اتهام، متهم به جرایم ارتکابی اقرار و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد و نتایج تکمیلی این پرونده متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

