سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: آقای کمالوندی بیان کرد که اخیرا سه محصول جدید سازمان انرژی اتمی رونمایی شد که دو مورد آن شتاب‌دهنده صنعتی بومی با کاربردهای پزشکی و درمانی است. همچنین از پروژه تولید کربن ۱۳ به روش جدید که دارای مصرف دارویی و مورد نیاز کشور است، خبر داد.

۱۰ درصد برق مورد نیاز کشور باید از طریق برق هسته‌ای تأمین شود

وی ادامه داد: معاون سازمان انرژی اتمی همچنین به صدمات واردشده به در حوزه غنی سازی تأسیسات هسته‌ای کشور در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گزارشی از پروژه‌های سازمان از جمله واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر داد که مجموعا گ ۱۸ درصد پیشرفت دارند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس با بیان اینکه در این جلسه بر اهمیت و ضرورت تولید برق هسته‌ای تأکید شد، گفت: طبق این گزارش، حدود ۱۰ درصد برق مورد نیاز کشور باید از طریق برق هسته‌ای تأمین شود. در حال حاضر تنها هزار مگاوات برق اتمی تامین می‌شود حال اینکه کشور به حداقل ۸ هزار مگاوات ظرفیت برق اتمی نیاز دارد و اینکه امکان تأمین حدود ۲ هزار مگاوات برق اتمی جدید طی دو تا سه سال آینده وجود دارد.

اعلام جرم علیه برخی مقامات آژانس و تاکید بر پرداخت غرامت حمله به تأسیسات هسته‌ای کشور

رضایی افزود: در این جلسه به اعلام جرم علیه برخی مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شد و اعضای کمیسیون نیز بر ضرورت مطالبه‌گری از آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پرداخت غرامت حمله به تأسیسات هسته‌ای کشور تأکید کردند. همچنین بر لزوم تولید و ساختار رآکتورهای کوچک، حفاظت از دستاوردها و سرمایه‌های انسانی در حوزه انرژی هسته‌ای، تأمین سوخت پیشران کشتی‌های اقیانوس‌پیما، استفاده از همه ظرفیت‌ها برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، معرفی این صنعت به مردم و پشتیبانی از آن و ارتقای ایمنی و رعایت پدافند غیرعامل مورد تأکید قرار گرفت.

پیش‌بینی ۷۸ همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح

وی با اشاره به حضور امیر نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه نشست کمیسیون گفت: سردار طلایی‌نیک معاون وزیر دفاع گزارشی از عملکرد وزارت دفاع طول جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، تولید و تأمین تجهیزات آفندی و پدافندی مورد نیاز نیروهای مسلح ارائه داد. همچنین درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه رسیدگی به معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح توضیح داده شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بر اساس این گزارش، برای سال آینده علاوه بر افزایش سالانه ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان لشکری، مبلغ ۷۸ همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح پیش‌بینی شده و متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

رضایی با اشاره به گزارش وزیر دفاع گفت: وزیر دفاع نیز گزارشی از وضعیت کشور و منطقه در حوزه نظامی و تهدیدات ارائه کرد. مقامات وزارت دفاع اشراف خوبی داشتند؛ وزیر دفاع تاکید داشت که بر روی ارتقای توان دفاعی کشور کار کردیم و همه ظرفیت‌ها را به کار بستیم تا قدرت دفاعی کشور را افزایش دهیم و در این زمینه وزارت دفاع به دستاوردهای بسیار بزرگی رسیده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس با بیان اینکه برخی از معاونان وزیر دفاع نیز گزارشی از حوزه کاری خود ارائه کردند، بیان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با قدردانی از اقدامات وزارت دفاع در طول جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، بر لزوم تقویت نیروهای مسلح و رسیدگی به معیشت نیروهای مسلح و بازنشستگان آن‌ها و تقویت بنیه دفاعی به ویژه در لایحه بودجه سال آینده تأکید کردند./