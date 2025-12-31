خبرگزاری کار ایران
توضیح نیکزاد درباره برگزاری جلسات علنی مجلس در هفته آینده
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره برگزاری جلسات علنی مجلس در هفته آینده توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز 10 دی ماه در مجلس شورای اسلامی درباره خبر تعطیلی یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: امروز تهران تعطیل است اما هم مجلس برقرار است و هم کمیسیون تلفیق به صورت سه شیفت کار می کند. 

وی ادامه داد: اینکه در اخبار گفته اند که مجلس یکشنبه تعطیل است، اصلا ما در مجلس تعطیلی نداریم. سنگین ترین زمان کار نمایندگان زمانی است که به حوزه انتخابیه می روند. هیچ منتی هم نداریم وظیفه مان است از صبح ساعت 7 تا 12 شب هستیم. 

نائب رئیس مجلس گفت: برای اینکه کارها پیش برود هیات رئیسه تصمیم گرفت با درخواست تعدادی از نمایندگان محترم به جای اینکه یکشنبه جلسه داشته باشیم دوشنبه جلسه داشته باشیم. سه شنبه وچهارشنبه هم جلسه داریم.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق هم سه شیفت کار می کند. بنابراین اینکه در فضای مجازی زده اند که مجلس یکشنبه تعطیل است ما اصلا تطعیلی نداریم. یا در مجلس هستیم، یا در کمیسیون، یا در صحن هستیم یا پیگیر امورات هستیم و یا سرکشی به حوزه داریم که طبق قانون سه هفته کار یک هفته سرکشی به حوزه انتخابیه است را داریم. همه این موارد را می دانند بنابراین استدعا می کنم برخی از مطالب را که جراید و خبرنگاران منتشر می کنند انصاف را رعایت کنند. 

