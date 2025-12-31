خبرگزاری کار ایران
برگزاری یازدهمین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

کد خبر : 1735637
یازدهمین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، ۱۷ و ۱۸ دی‌ماه در دو روز و به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، به گفته فاطمه پهلوانی سخنگوی حزب اتحاد ملت و رئیس برگزاری کنگره یازدهم، در مجمع عمومی امسال که همزمان با ورود حزب به دهه دوم فعالیت خود به صورت آنلاین برگزار می شود اعضای صاحب رای ارکان مرکزی و شعب از سراسر کشور حضور خواهند داشت.

وی افزود: دستور جلسه کنگره یازدهم شامل نطق افتتاحیه دبیر کل، تصویب راهبرد سالانه حزب، گزارش عملکرد ارکان و شعب، بررسی و تصویب تراز مالی سالانه حزب ، پنل‌های تخصصی تحلیل وضعیت سیاسی کشور و بررسی راهبرد حزب درخصوص انتخابات شوراها و قرائت و تصویب بیانیه پایانی کنگره خواهد بود. 

پهلوانی افزود با توجه به فقدان تاثربرانگیز عضو ارشد و با سابقه حزب اتحاد سرکار خانم دکتر بروجردی که به تازگی به رحمت خدا رفته‌اند و ما سوگوار از دست دادن ایشان هستیم، کنگره یازدهم با نام و یادبود این عزیز سفرکرده و همه اعضای فقید حزب که دیگر در بین ما نیستند  نام‌گذاری شده است.

پهلوانی گفت: به رغم مجازی بودن مجمع عمومی امسال، از شخصیتهای سیاسی و فعالان اصلاحطلب نیز برای  حضور در این جلسه دعوت بعمل آمده است.

وی در پایان افزود: امیدواریم این آیین تشکیلاتی بزرگ بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته و اعضای حزب رویکرد و برنامه حزبی خود برای یکسال آینده را دریافت نمایند. 

