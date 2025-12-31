خانه



سیاسی



دفاعی امنیتی ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۴:۵۳

دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در سراوان

یک تیم وابسته به گروهک های تروریستی و معاند که اقدام به طرح ریزی و ترور نیروهای حافظ امنیت می نمود توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سراوان شناسایی و دستگیر شدند.