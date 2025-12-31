خبرگزاری کار ایران
دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در سراوان

یک تیم وابسته به گروهک های تروریستی و معاند که اقدام به طرح ریزی و ترور نیروهای حافظ امنیت می نمود توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سراوان شناسایی و دستگیر شدند.

به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۲، یک تیم تروریستی که طی یکسال گذشته اقدامات تروریستی متعددی در منطقه سراوان انجام داده بود، با اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.

افراد دستگیر شده در اعترافات خود عنوان کردند که به سفارش گروهک های تروریستی و معاند اقدام به طرح ریزی و ترور در منطقه سراوان می‌نمودند

 

