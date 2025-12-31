خبرگزاری کار ایران
نشست علنی ۱۰ دی ماه مجلس آغاز شد

نشست علنی ۱۰ دی ماه مجلس آغاز شد
نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، یکصد و پنجاه و ششمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) راس ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه و با حضور ۲۰۴ نفر از نمایندگان، به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده.

