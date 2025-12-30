وزیر امور خارجه کشورمان با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک سکوت در برابر چنین تهدیدها و اقدامات غیرقانونی تأکید کرد که ایجاد فضای مصونیت از مجازات، آمریکا و رژیم اسرائیل را در ادامه رفتارهای تجاوزکارانه جسورتر کرده و تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می‌رود.

عراقچی در پایان ضمن تأکید بر حق ذاتی و غیرقابل انکار جمهوری اسلامی ایران برای دفاع مشروع مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده به هرگونه تعرضی تردید نخواهد کرد.

لازم به ذکر است که وزارت امور خارجه همچنین در دو مکاتبه جداگانه دیگر مراتب اعتراض شدید کشورمان به اظهارات تحریک‌آمیز و تهدیدهای غیرقانونی رئیس‌جمهور آمریکا را به دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت ملل متحد و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس نمود.