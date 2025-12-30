خبرگزاری کار ایران
تقدیر از ۲ عضو سابق شورای اطلاع‌رسانی دولت

مراسم تقدیر و تکریم دو عضو سابق شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در مراسمی که با حضور الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد، از آقایان فیاض زاهد و محمد مهاجری، دو عضو حقیقی سابق شورای اطلاع‌رسانی دولت، تقدیر شد.

الیاس حضرتی در این نشست با اشاره به استعفای مکتوب آقایان زاهد و مهاجری از عضویت در شورای اطلاع‌رسانی دولت، اظهار کرد: قطعاً همه ما در هر جایی که باشیم، سربازی کوچک برای نظام جمهوری اسلامی خواهیم بود و با شناختی که من از هر دو بزرگوار دارم، این عزیزان نیز در هر جایی که باشند، به فکر پیشرفت و اعتلای کشور عزیزمان خواهند بود و برای آن تلاش خواهند کرد.

وی با بیان اینکه پذیرش این استعفا برای من بسیار دشوار بود، گفت: اما از سوی دیگر شاهد این بودیم که حضور در شورای اطلاع‌رسانی دولت برای این دو عزیز محدودیت‌هایی را ایجاد کرده و شاید آن‌چنان که خود تمایل داشتند، نمی‌توانستند نقطه‌نظرات خود را درباره موضوعات مختلف بیان کنند. از این‌رو با استعفای هر دو عزیز موافقت شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین با بیان اینکه برای هر دو بزرگوار آرزوی توفیق و موفقیت می‌کنم، گفت: همچنان از نظرات و موارد مطرح‌شده از سوی شما استفاده خواهیم کرد.

