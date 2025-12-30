پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی غیرمنتظره است

«‌ایران برای دفاع از خود از کسی اجازه نمی‌گیرد؛ پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی، گسترده، بدون اغماض و حتی غیرمنتظره است.

‌تصمیمات و اقدامات ایران برای تامین منافع و دفاع مشروع و به حق از خود، لزوما قابل پیش‌بینی و یا مشابه گذشته نخواهد بود.»