تهدید آمریکا علیه ایران نقض آشکار منشور ملل متحد است

متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

متعاقب دستور دولت متبوعم، مایلم توجه فوری جنابعالی را به نمونه‌ای دیگر از نقض جدی حقوق بین‌الملل، مشخصاً تهدیدات فاحش و صریح به توسل به زور از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، جلب نمایم. رئیس‌جمهور ایالات متحده در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ اظهار داشت: «بله، اگر ایران برنامه موشکی خودش را ادامه بدهد، البته که از حمله حمایت می‌کنم. اگر ایرانی‌ها برنامه هسته‌ای خودشان را ادامه بدهند، فوراً حمله می‌کنیم.» وی به‌صراحت ایران را تهدید کرد و گفت: «در این صورت مجبور می‌شویم بکوبیم‌شان؛ می‌کوبیم‌شان، حسابی می‌کوبیم‌شان.»

این اظهارات تحریک‌آمیز و تشدیدکننده تنش که متضمن تهدید به توسل به زور بوده و علیه جمهوری اسلامی ایران ایراد شده است، مصداق نقض آشکار و فاحش منشور ملل متحد، علی‌الخصوص بند ۴ ماده ۲ آن به‌شمار می‌رود؛ بندی که به‌صراحت هرگونه توسل به زور و نیز تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع می‌سازد. سابقه تجاوز ناموجه و غیرقانونیِ مشترکِ ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در فاصله زمانی ۱۳ لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، ضرورت عتاب و رد قاطع اظهارات تهدیدآمیز اخیر رئیس‌جمهور آمریکا را دوچندان می‌سازد. در واقع، این اظهارات صرفاً جنبه لفاظی ندارد، بلکه تهدیدی تازه و صریح برای تداوم یک روند رفتاری غیرقانونی مبتنی بر قصدی است که به ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای ایالات متحده آمریکا منجر خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵ به‌طور علنی مسئولیت و مشارکت مستقیم ایالات متحده در تجاوز ژوئن ۲۰۲۵ را پذیرفت؛ تجاوزی که متضمن حملات عامدانه علیه غیرنظامیان، زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیزِ مشمول پادمان‌های جامع پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود. همان‌گونه که در نامه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ تصریح شده است، چنین اقراری مستلزم مسئولیت کیفریِ فردیِ رئیس‌جمهور ایالات متحده و سایر مقامات آمریکاییِ دخیل در ارتکاب نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله جنایت تجاوز، می‌باشد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در حالی که دوشادوش نخست‌وزیر رژیم اسرائیل که یک جنایتکار جنگیِ تحت تعقیب بین‌المللی است ایستاده بود، به‌نحوی ریاکارانه درصدد تهدید جمهوری اسلامی ایران و انکار حقوق ذاتی آن، که در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تصریح شده است، برآمده و همچنین حق حاکمیتی مشروع ایران برای برخورداری از ابزارها و امکانات ضروری جهت دفاع مشروع از خود را مورد نفی قرار می‌دهد.

عمیقاً مایه تأسف است که چنین تهدیدات صریحی از سوی دولتی دارای سلاح هسته‌ای که، از قضا، امین معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، مطرح می‌شود؛ دولتی که دارای سابقه‌ای طولانی و مستمر از نقض‌های فاحش تعهدات معاهده‌ای خود، از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک دولت غیرهسته‌ای، است. ایالات متحده آمریکا همچنین کماکان به حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم اسرائیل به‌عنوان تنها دارنده سلاح‌های هسته‌ای در غرب آسیا ادامه داده و با آن همکاری می‌کند؛ رژیمی که با مصونیت کامل، سایر کشورهای منطقه را به استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی تهدید کرده است. این وضعیت بیانگر معیار دوگانه‌ای مستمر و آشکار است که به‌شدت امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف نموده و حمله‌ای مستقیم به تمامیت و یکپارچگی رژیم جهانی منع اشاعه به‌شمار می‌رود.

تداوم بی‌عملی و فلج‌شدگی شورای امنیت در برابر چنین تهدیدات صریح و اعمال تجاوزکارانه‌ای، منجر به تثبیت فضایی خطرناک از بی کیفرمانی از مجازات گردیده است. این قصور، آمریکا و رژیم اسرائیل را که با پشتیبانی کامل سیاسی، نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده عمل می‌کنند، جسور ساخته تا به رفتارهای غیرقانونی خود ادامه دهند و بدین‌سان، تهدیدی جدی و مستقیم علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد نمایند.

با عنایت به موارد پیش‌گفته، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت و به‌ویژه اعضای مسئول آن درخواست می‌نماید تا:

الف) تهدید صریح به توسل به زور علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا را به‌طور قاطع و صریح به‌عنوان نقض آشکار و جدیِ اهداف و اصول منشور ملل متحد محکوم نماید؛

ب) از ایالات متحده بخواهد که فوراً به تعهدات خود ذیل منشور و حقوق بین‌الملل عمل نموده، به کلیه تهدیدها یا توسل به زور خاتمه دهد و مسئولیت‌های خود را به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت به‌نحوی ایفا نماید که منطبق با مقاصد و اصول ملل متحد باشد؛

ج) بدون رویکرد دوگانه و با قاطعیت اقدام نماید تا از تشدید بیشتر اوضاع ناشی از تداوم بی کیفرمانی از مجازات و بی‌اعتنایی آشکار به حقوق بین‌الملل از سوی یکی از اعضای دائم شورا و دست‌نشانده منطقه‌ای آن، یعنی رژیم اسرائیل، جلوگیری به‌عمل آید.

عدم اقدام در این خصوص نه‌تنها به تضعیف بیشتر صلح و امنیت بین‌المللی خواهد انجامید، بلکه به‌طور جدی اعتبار، اقتدار و مشروعیت خودِ شورای امنیت را نیز که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به آن واگذار شده است، مخدوش خواهد ساخت. ممنوعیت تهدید یا توسل به زور، تعهدی عام‌الشمول در قبال کل جامعه بین‌المللی به‌شمار می‌رود و نقض آن نمی‌تواند نادیده گرفته یا توجیه شود؛ چراکه چنین نقضی به‌طور اجتناب‌ناپذیر موجب لطمه‌ای جدی و پایدار به نظم حقوقی بین‌المللی‌ای می‌گردد که سازمان ملل متحد بر پایه آن بنا شده است.

جمهوری اسلامی ایران این تهدیدات بی‌پروا را صراحتاً محکوم نموده و حق ذاتی و غیرقابل سلب خود را برای دفاع مشروع، منطبق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در برابر هرگونه حمله مسلحانه یا عمل تجاوزکارانه مورد تأکید مجدد قرار می‌دهد. ایران در صورتی که حاکمیت، تمامیت ارضی، مردم یا منافع حیاتی ملی آن در معرض اقدامات تجاوزکارانه بیشتر قرار گیرد، این حق را به‌نحوی قاطع و متناسب اعمال خواهد کرد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمائید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.

موقع را معتنم شمرده، احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.

امیر سعید ایروانی

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد