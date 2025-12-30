خدادادی:
پیگیری فراکسیون زنان، مسیر تأمین تفاضل دیه الهه حسیننژاد را هموار کرد
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اعلام کرد پس از پیگیری در نشست با رئیس قوه قضائیه و مکاتبه رسمی، مسیر تأمین تفاضل دیه پرونده مرحومه الهه حسیننژاد هموار و مقدمات اجرای حکم قصاص فراهم شده است.
به گزارش ایلنا، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، درباره پیگیری پرونده مرحوم الهه حسیننژاد، گفت: اعضای فراکسیون در نشست اخیر با رئیس قوه قضائیه، موضوع تفاضل دیه این پرونده را به جد مطرح کردند و بر ضرورت حمایت قانونی از خانواده مقتول تأکید داشتیم و این پیگیری مستقیم، زمینه را برای اقدامات بعدی ما فراهم کرد.
وی ادامه داد: پس از این نشست، نامهای رسمی به حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ارسال کردیم که در آن به شرایط مالی دشوار خانواده حسیننژاد و درمان پرهزینه فرزند معلول آنان اشاره شد و خواستار تأمین تفاضل دیه از محل قانونی برای اجرای حکم قصاص شدیم.
نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم، ادامه داد: در نامه به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی هم استناد شد که در چنین مواردی، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار دیه میتواند از بیتالمال پرداخت شود.
خدادادی افزود: این اقدامات فراکسیون نه تنها در چارچوب قانونی بلکه از جایگاه حمایت از کرامت زنان ایرانی و ضرورت اجتماعی برای اجرای عدالت انجام شده و ما همواره با خانواده حسیننژاد در ارتباط بودهایم و تلاش کردهایم ضمن حمایت از آنان، زمینه اجرای عدالت و آرامش روانی خانواده را فراهم کنیم.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یادآور شد: این اقدام پیام روشنی از قاطعیت نظام قضائی در حمایت از حقوق زنان و امنیت عمومی ارائه میکند و نشان میدهد قانون در بزنگاهها کنار مظلومان میایستد.
تقدیر مادر الهه حسین نژاد از فراکسیون زنان مجلس برای پیگیری موضوع پرداخت تفاضل دیه
مادر الهه حسیننژاد نیز ضمن قدردانی از حمایت های فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پیگیری این پرونده، گفت: از اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس و همه کسانی که در پیگیری پرونده دخترم تلاش کردند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
وی افزود: پیگیریها و حمایتهای آنها برای خانواده ما بسیار ارزشمند بود، زیرا ما توان پرداخت تفاضل دیه را نداشتیم و بدون این پیگیریها، اجرای حکم قصاص با مانع مواجه میشد.
به نقل از خانه ملت، مادر الهه حسین نژاد با بیان اینکه دغدغه شان از ابتدا، اجرای عدالت و پاسخگویی قاتل به جنایت بود، ادامه داد: الهه دختری آرام و مسئولیتپذیر بود و همواره از خانواده خود حمایت میکرد، اما این فرد جان دخترم را گرفت و زندگی ما را ویران کرد.
وی یادآور شد: امروز نبود او داغی بر دل ما گذاشته که قابل توصیف نیست؛ امیدوارم عدالت اجرا شود و دیگر هیچ خانوادهای چنین رنج و مصیبتی را تجربه نکند.