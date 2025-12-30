خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رنجبر تشریح کرد؛

موافقت کمیسیون اجتماعی مجلس با محدودیت‌های جدید برای انتصاب و به‌کارگیری وابستگان مسئولان

موافقت کمیسیون اجتماعی مجلس با محدودیت‌های جدید برای انتصاب و به‌کارگیری وابستگان مسئولان
کد خبر : 1735529
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در جلسه امروز این کمیسیون، به برخی مواد مهم این لایحه اشاره کرد و گفت: به موجب ماده ۳۱ این لایحه که به تأیید نمایندگان کمیسیون رسید، اشخاص مسئول در موسسات مشمول این قانون اجازه انتصاب بستگان خود در پست‌ها و سمت‌های سیاسی و مدیریتی و هم‌طراز آن و همچنین به کارگیری آن‌ها در سایر پست‌ها و سمت‌های دستگاه متبوع خود که مبتنی بر آزمون‌های فراگیر و استخدامی نباشد را ندارند.

به گزارش ایلنا، فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۹ دی‌ماه) این کمیسیون گفت: دستور کار جلسه امروز کمیسیون اجتماعی ادامه بررسی «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» بود و تمامی مواد این لایحه طرح و بحث شد؛ برخی از موارد با طرح ابهام از سوی نمایندگان کمیسیون برای رفع ابهام به کمیته اداری و استخدامی کمیسیون ارجاع شد تا مجدد بررسی و رفع ابهام شود تا در جلسه بعدی کمیسیون به صورت نهایی به تصویب کمیسیون برسد و به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مواد خوب و موثری که در این لایحه به تأیید نمایندگان کمیسیون رسیده است؛ گفت: از جمله این موارد، ماده ۲۱ این لایحه است که اشخاص مشمول قانون از شریک یا سهیم یا ذی‌نفع کردن شخص در یک طرح یا پروژه را از ارجاع خدمات مشاوره مدیریت طرح یا پروژه به همان شخص منع می‌کند. یا در ماده ۲۲ تصریح شده چنانچه یکی از کارکنان مسئول مشاوره در امری شده باشد که خود یا یکی از بستگان یا شرکای  او درخصوص آن امر، تعارض منافع دارد، باید این تعارض را به مقام مافوق یا هیات مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط اعلام کرده و از ارائه مشاوره خودداری کند.

رنجبر ماده ۳۱ «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را یکی دیگر از مواد مهم این لایحه خواند و اضافه کرد: به موجب این ماده اشخاص مسئول در موسسات مشمول این قانون اجازه انتصاب بستگان خود در پست‌ها و سمت‌های سیاسی و مدیریتی و هم‌طراز آن  و همچنین به کارگیری آن‌ها در سایر پست‌ها و سمت‌های دستگاه متبوع خود که مبتنی بر آزمون‌های  فراگیر و استخدامی نباشد را ندارند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی