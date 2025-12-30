پاکمهر در تشریح نشست امروز کمیسیون بهداشت مجلس؛
تلاش برای رشد ۷۸ درصدی بودجه بیمه و پرداخت بدهیهای سنواتی
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه بیمه سلامت نقش محوری در اجرای طرح دارویار، نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرداخت حق بیمه به مطبها، داروخانهها و بیمارستانها دارد و تأمین اعتبار مناسب برای آن ضروری است، گفت: اعتبار پیشبینی شده برای بیمه سلامت در سال ۱۴۰۴، ۷۰ همت بوده که تاکنون ۵۷ همت آن تحقق یافته و متاسفانه زیان انباشته این سازمان از سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ تا ۳۵ همت بوده و بدهیهای سال ۱۴۰۳ از منابع بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت شده بنابراین تلاش کمیسیون بر این است که حدود ۷۰ همت برای پرداخت زیان انباشته پیشبینی شود.
به گزارش ایلنا، سید محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (سه شنبه، ۹ دی ماه ۱۴۰۴ ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی بودجه دستگاههای وابسته به وزارت بهداشت و درمان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این نشست تمرکز ویژهای بر سازمان بیمه سلامت داشتیم زیرا بیش از ۴۵ میلیون نفر در کشور تحت پوشش این بیمه هستند که شامل جامعه روستایی، عشایری، بیمه همگانی ایرانیان و سایر اقشار میشود و بیش از نیمی از جمعیت کشور را در برمیگیرد.
وی با بیان اینکه بیمه سلامت نقش محوری در اجرای طرح دارویار، نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرداخت حق بیمه به مطبها، داروخانهها و بیمارستانها دارد و تأمین اعتبار مناسب برای آن ضروری است، افزود: اعتبار پیشبینی شده برای بیمه سلامت در سال ۱۴۰۴، ۷۰ همت بوده که تاکنون ۵۷ همت آن تحقق یافته و متاسفانه زیان انباشته این سازمان از سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ تا ۳۵ همت بوده و بدهیهای سال ۱۴۰۳ از منابع بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است.
پاکمهر ادامه داد: مجموع بدهیهای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۰ همت میرسد و بودجه این سازمان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ۹۰ همت است و تلاش کمیسیون بر این است که حدود ۷۰ همت برای پرداخت زیان انباشته پیشبینی شود.
نماینده مردم بجنورد در مجلس دوازدهم، توضیح داد: اگر منابع بیمه سلامت از ۷۰ به ۹۰ همت افزایش یابد، رشد ۲۹ درصدی خواهیم داشت اما با پرداخت بدهیهای سنواتی از محل واگذاری منابع و داراییها، رشد بودجه بیمه سلامت به ۷۸ درصد خواهد رسید.
وی همچنین درباره بودجه سازمان انتقال خون، گفت: پروژه پالایشگاه خون با پیشرفت ۸۵ درصدی و اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان تا مرحله بهرهبرداری ادامه خواهد یافت و هدف از این پروژه، جداسازی فرآوردههای خونی از پلاسما در داخل کشور و تأمین بخشی از نیازهای داخلی است البته مدیریت پالایشگاه موظف شده است پیگیریهای لازم برای صدور ماده ۲۳ از سازمان برنامه و بودجه را انجام دهد و منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه در بودجه پیشبینی شود.
پاکمهر همچنین با اشاره به بودجه فرماندهی بهداری ارتش در این نشست، گفت: منابع پیشبینیشده برای دانشکده علوم پزشکی و حوزه نظام سلامت ارتش با رشد ۲۰ درصدی به ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده اما این مبلغ به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای واقعی نیست و باید افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: دانشکده پزشکی ارتش حدود ۲۰۰۰ دانشجو دارد و بیش از ۱۳۰ دستیار در حال گذراندن دوره تخصص هستند همچنین بیش از ۲۴۰ درمانگاه داخل پادگانی فعال است که باید تجهیزات و امکانات آنها تامین شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت ادامه داد: کمبود آمبولانس یکی دیگر از مشکلات جدی است، به طوری که بیش از ۱۴۰۰ دستگاه مورد نیاز است و این منابع باید برای تأمین آمبولانسها، درمانگاههای داخل پادگان و ۷ بیمارستان ارتش اختصاص یابد؛ بسیاری از تجهیزات موجود فرسوده و مسلک شدهاند و سیستم سرمایش آنها نیز نیاز به نوسازی دارد بنابراین نیاز است از آنها حمایت شود.