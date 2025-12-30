وی افزود: در این نشست، اعضای کمیسیون عمران موضوعاتی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، حمل‌ونقل و پروژه‌های عمرانی مطرح کردند و بررسی شد که این دستگاه‌ها به چه شکلی از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده کرده‌اند و آیا در فرآیند به‌کارگیری این ظرفیت قانونی، موانع یا مشکلاتی وجود داشته است یا خیر.

وزیر نفت با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده منجر به جمع‌بندی‌های مثبتی شد، تصریح کرد: خوشبختانه در این جلسه راهکارهای مناسبی برای تسهیل امور و استفاده بهتر از این ظرفیت قانونی ارائه شد و جمع‌بندی‌ها به سمتی رفت که بتوانیم فرآیندهای اجرایی را روان‌تر کرده و بهره‌گیری از ماده ۱۲ را گسترش دهیم.