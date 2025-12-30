وزیر نفت مطرح کرد:
قانون رفع موانع تولید، ابزار مؤثر توسعه پروژههای عمرانی
وزیر نفت پس از حضور در نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیتهای مهم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، این ماده را یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای افزایش تولید، کاهش هدررفت انرژی و تأمین مالی پروژههای عمرانی و زیربنایی کشور دانست.
به گزارش ایلنا، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، پس از نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در خصوص صرفه جویی انرژی در پروژه های زیربنایی، گفت: ما در وزارت نفت یک ظرفیت قانونی بسیار مهم تحت عنوان ماده ۱۲ داریم که هم در حوزه افزایش تولید و هم در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
وی افزود: در این نشست، اعضای کمیسیون عمران موضوعاتی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، حملونقل و پروژههای عمرانی مطرح کردند و بررسی شد که این دستگاهها به چه شکلی از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده کردهاند و آیا در فرآیند بهکارگیری این ظرفیت قانونی، موانع یا مشکلاتی وجود داشته است یا خیر.
وزیر نفت با بیان اینکه بررسیهای انجامشده منجر به جمعبندیهای مثبتی شد، تصریح کرد: خوشبختانه در این جلسه راهکارهای مناسبی برای تسهیل امور و استفاده بهتر از این ظرفیت قانونی ارائه شد و جمعبندیها به سمتی رفت که بتوانیم فرآیندهای اجرایی را روانتر کرده و بهرهگیری از ماده ۱۲ را گسترش دهیم.