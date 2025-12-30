بررسی سه تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع مجلس

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در ادامه این نشست مصوبات بازدید اخیر اعضای کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی استان کرمانشاه نیز با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه و بانک های عامل مورد بررسی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: وضعیت مرزها، کولبری، ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی، افزایش پهنه های معدنی، رفع تعهدات ارزی و تخصیص ارز به واحدهای صنعتی کرمانشاه از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.در نهایت مقرر شد مصوبات امروز این نشست به دستگاه های اجرایی مربوطه ابلاغ شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست استاندار کرمانشاه، معاونان وزارت صمت و مسئولان مربوطه از بانک صنعت و معدن، گمرک، ایدرو، ایمیدرو و بانک مرکزی حضور داشتند.