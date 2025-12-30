حسینی کیا خبر داد:
بررسی سه تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع مجلس
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بررسی سه تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی های ذیل وزارت کار، پتروشیمی جم و عملکرد سامانه های مدیریت گذرگاه داده کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی کیا، در تشریح جزئیات دستور کار نشست امروز (سه شنبه ۹دی ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست درخواست تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پتروشیمی جم مورد بررسی قرار گرفت، همچنین بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه های مدیریت گذرگاه داده کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز نیز در دستور کار قرار داشت.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در ادامه این نشست مصوبات بازدید اخیر اعضای کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی استان کرمانشاه نیز با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه و بانک های عامل مورد بررسی قرار گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: وضعیت مرزها، کولبری، ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی، افزایش پهنه های معدنی، رفع تعهدات ارزی و تخصیص ارز به واحدهای صنعتی کرمانشاه از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.در نهایت مقرر شد مصوبات امروز این نشست به دستگاه های اجرایی مربوطه ابلاغ شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست استاندار کرمانشاه، معاونان وزارت صمت و مسئولان مربوطه از بانک صنعت و معدن، گمرک، ایدرو، ایمیدرو و بانک مرکزی حضور داشتند.