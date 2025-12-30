خبرگزاری کار ایران
پزشکیان:

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز، سخت و پشیمان‌کننده خواهد بود

رئیس‌جمهور در واکنش به لفاظی‌ها و مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، با تأکید بر اصل بازدارندگی و دفاع مشروع کشورمان، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه، پاسخی قاطع، سخت و پشیمان‌کننده خواهد داد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پی اظهارات و لفاظی‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هر تجاوزِ ستمکارانه‌ای، سخت و پشیمان‌کننده خواهد بود.

انتهای پیام/
