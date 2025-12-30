خانه



دولت ۰۹ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۲:۴۹

پزشکیان:

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز، سخت و پشیمان‌کننده خواهد بود

رئیس‌جمهور در واکنش به لفاظی‌ها و مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، با تأکید بر اصل بازدارندگی و دفاع مشروع کشورمان، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه، پاسخی قاطع، سخت و پشیمان‌کننده خواهد داد.