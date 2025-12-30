رسایی در تشریح نشست کمیسیون فرهنگی با رئیس سازمان صداوسیما؛
تقدیر کمیسیون فرهنگی از اقدامات صداوسیما در حوزه عفاف و حجاب
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه امروز در یک جلسه تقریباً ۳ ساعته با حضور رئیس سازمان صداوسیما در این کمیسیون، نقش این سازمان در عمل به مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور برای آن پیشبینی شده بود، مورد بررسی قرار گرفت؛ عنوان کرد: رئیس سازمان صداوسیما گزارشی از اقدامات سازمان در این حوزه به کمیسیون ارائه داد که گزارش جامعی بود و حکایت از فعالیتهای متعدد سازمان صداوسیما در این حوزه داشت که مورد توجه و تقدیر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، حمید رسایی، نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه امروز (سهشنبه ۹ دیماه) این کمیسیون با حضور رئیس سازمان صداوسیما؛ عنوان کرد: مطابق جلساتی که ما در حضور رئیس مجلس داشتیم و پیگیری که نمایندگان مردم درخصوص اجرای مصوبات مربوط به عفاف و حجاب داشتند و دغدغهای که در جامعه نسبت به این مسئله وجود دارد؛ کمیسیون فرهنگی از حدود یک ماه پیش قرارگاهی به منظور بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی درخصوص مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب و با حضور نمایندگانی از دادستانی، وزارت کشور، نیروی فراجا تشکیل داد و ضمن دعوت از ۳۲ دستگاهی که براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی برای آنان وظایفی در این خصوص پیشبینی شده بود، جلسات مرتب و منظمی برگزار و بیش از ۳۰ ساعت وقت صرف شد تا گزارش عملکرد این دستگاهها در عمل به مصوبات قانونی حوزه حجاب بررسی شود.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: به برخی از این دستگاهها از جمله سازمان صداوسیما که جزو دستگاههای اصلی بودند، زمان بیشتری اختصاص داده شد و امروز در یک جلسه تقریباً ۳ ساعته با حضور رئیس سازمان صداوسیما، نقش این سازمان در عمل به مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور برای آن پیشبینی شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
رسایی گفت: در جلسه امروز رئیس سازمان صداوسیما گزارشی از اقداماتی که سازمان در این حوزه انجام داده؛ اعم از برنامههای تبیینی، هم گزارشمحور، هم فیلم، سریال، تلهفیلم و ... به کمیسیون ارائه داد که گزارش جامعی بود و حکایت از فعالیتهای متعدد سازمان صداوسیما در این حوزه داشت که مورد توجه و تقدیر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت.
وی تصریح کرد: البته تأکیداتی هم مبنی بر افزایش تولید و تهیه برنامههای اثرگذارتر، خصوصاً با موضوع پشتصحنه اقداماتی که به طور برنامهریزی شده برای تغییر باورهای مردم در حال انجام است، وجود داشت؛ اما در مجموع گزارش خوبی بود و نمایندگان کمیسیون از عملکرد صداوسیما تشکر کردند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: یکی از مواردی که در طول این جلسات مورد توجه بود؛ تأکید دستگاهها نسبت به وجود قانونی در این زمینه که بهروزرسانی شده باشد؛ بود.