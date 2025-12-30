تقدیر کمیسیون فرهنگی از اقدامات صداوسیما در حوزه عفاف و حجاب

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: به برخی از این دستگاه‌ها از جمله سازمان صداوسیما که جزو دستگاه‌های اصلی بودند، زمان بیشتری اختصاص داده شد و امروز در یک جلسه تقریباً ۳ ساعته با حضور رئیس سازمان صداوسیما، نقش این سازمان در عمل به مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور برای آن پیش‌بینی شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

رسایی گفت: در جلسه امروز رئیس سازمان صداوسیما گزارشی از اقداماتی که سازمان در این حوزه انجام داده؛ اعم از برنامه‌های تبیینی، هم گزارش‌محور، هم فیلم، سریال، تله‌فیلم و ... به کمیسیون ارائه داد که گزارش جامعی بود و حکایت از فعالیت‌های متعدد سازمان صداوسیما در این حوزه داشت که مورد توجه و تقدیر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: البته تأکیداتی هم مبنی بر افزایش تولید و تهیه برنامه‌های اثرگذارتر، خصوصاً با موضوع پشت‌صحنه اقداماتی که به طور برنامه‌ریزی شده برای تغییر باورهای مردم در حال انجام است، وجود داشت؛ اما در مجموع گزارش خوبی بود و نمایندگان کمیسیون از عملکرد صداوسیما تشکر کردند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: یکی از مواردی که در طول این جلسات مورد توجه بود؛ تأکید دستگاه‌ها نسبت به وجود قانونی در این زمینه که به‌روزرسانی شده باشد؛ بود.