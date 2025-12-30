رژیم صهیونی بداند قدرت ایران ارتقا یافته است

به گزارش ایلنا،سردار «محمدعلی نائینی» در گفت‌و‌گو با المیادین در خصوص تهدیدات مکرر رژیم اسرائیل در خصوص حمله به ایران اظهار داشت: رژیم صهیونیستی باید بداند که قدرت ما روز به روز افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی بهتر است ضرباتی را که در جنگ اخیر دریافت کرد، به یاد آورد و پیش از آنکه به فکر ورود به جنگ تازه‌ای باشد، از حمله قبلی عبرت گیرد.

سخنگوی سپاه تصریح کرد صهیونیست‌ها تنها در رسانه‌ها از ایران ضعیف سخن به میان می‌آوردند و خودشان خوب می‌دانند که قدرت موشکی ما چقدر است.