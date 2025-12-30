خبرگزاری کار ایران
ماجراجویی دوباره دشمن با پاسخ بسیار متفاوت روبه‌رو می‌شود
فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ تحمیلی گفت: در صورت هرگونه ماجراجویی جدید، اراده و توان نیروهای مسلح برای پاسخ به دشمن و دفاع از ملت ایران بسیار متفاوت از گذشته خواهد بود.

به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌توان موشکی و دفاعی ایران نه قابل‌مذاکره، نه قابل‌توقف و نه قابل‌مهار است. در صورت هرگونه ماجراجویی جدید، اراده و توان نیروهای مسلح برای پاسخ به دشمن و دفاع از ملت ایران بسیار متفاوت از گذشته خواهد بود.»

