به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌توان موشکی و دفاعی ایران نه قابل‌مذاکره، نه قابل‌توقف و نه قابل‌مهار است. در صورت هرگونه ماجراجویی جدید، اراده و توان نیروهای مسلح برای پاسخ به دشمن و دفاع از ملت ایران بسیار متفاوت از گذشته خواهد بود.»