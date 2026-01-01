توکلی در گفتوگو با ایلنا:
آلارم نگرانی برای واحدهای تولیدی به صدا درآمده است/ قطع برق و گاز، تولید را زیانده و کارگران را بیکار کرده است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هشدار نسبت به پیامدهای ناترازی انرژی بر تولید، تأکید کرد که قطع برق و گاز واحدهای صنعتی، بهویژه در پیک مصرف، نهتنها راندمان تولید را کاهش داده و واحدها را زیانده میکند، بلکه بیاعتمادی سرمایهگذاران، تعدیل نیروی کار و تشدید بیکاری را در پی خواهد داشت.
امیر توکلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه شرایط اقتصادی نگرانیهایی در جامعه ایجاد کرده، مخصوصا برای کسب و کارها و مشاغل، گفت: باید بگویم آلارم نگرانی در نوع رفتار با تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی بهصدا درآمده و متأسفانه در سال ۱۴۰۵ ممکن است شاهد تبعات تلخ و پیامدهای منفی آن باشیم؛ چراکه بحث کاهش راندمان و همچنین مباحث مربوط به عدمالنفع مطرح است، مسائلی که امروز واحدهای تولیدی با آن دستوپنجه نرم میکنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شما به فولاد خوزستان نگاه کنید؛ حداقل چهار ماه از سال برق ندارد، وقتی در پیک مصرف قرار میگیریم. بهطور حتم واحدهای زنجیره تأمین این ظرفیت در نقاط دیگر که باید خوراک را برسانند امروز خوراک گاز در اختیار ندارند. بسیاری از واحدها هستند که بهصورت مشترک، هم گاز و هم برق آنها در پیکهای مصرف تابستان و زمستان قطع یا محدود میشوند و این محدودیتها عملاً به آنها تحمیل میشود.
وی با بیان اینکه اقتصاد یک علم است و خروجیاش بر حساب دو،دوتا، چهارتا است، اظهار داشت: واحد تولیدی باید حقوق پرداخت کند، باید هزینههای جاری را بپردازد. باید اضافه کار، سنوات، عیدی و پاداش را تأمین کند؛ اما زمانی که تولید آن به نصف کاهش پیدا میکند، نهتنها نمیتوان حاشیه سودی برای آن تعریف و ترسیم کرد، بلکه مجموعه عملاً زیانده میشود. این زیانده بودن، در کنار خود، بیاعتمادی بخش تولید به دولت را بهدنبال خواهد داشت.
توکلی تاکید کرد: در همه جای دنیا، رسالت دولت تشویق سرمایهگذار است؛ اینکه بگوید شما بیایید سرمایهگذاری کنید و من همه زیرساختهای لازم از جمله آب، برق و حملونقل را برایتان فراهم میکنم.
وی یادآور شد: امروز که دولت با ناترازی انرژی که میراثدار سیاستهای غلط دولتمردان گذشته است مواجه شده، عملاً شاهدیم که از واحدهای تولیدی درخواست کمک میکند، دولت دست یاری بهسوی آنها دراز کرده است تا در جبران ناترازی انرژی برق کمک کنند. این واحدهای تولیدی وارد میدان میشوند، نیروگاه خورشیدی احداث میکنند، در انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری میکنند و این ظرفیت را در بورس انرژی ارائه میدهند. دولت هم متعهد میشود که اگر شما سرمایهگذاری کردید، برق شما قطع نخواهد شد اما عدل زمانی که پیک مصرف میشود میگویند شورای تأمین تصمیم گرفته است برق شما قطع شود، مشخصاً این سرمایهگذاریها نادیده گرفته میشود و برق آنها قطع میگردد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: امروز در پهنه صنعتی ـ معدنی سنگان، بیش از سه همت سرمایهگذاران تشویق شدند که بخاریهای کممصرف برای افزایش بهرهوری و مدیریت مصرف گاز تهیه کنند. سه همت قرارداد بسته شد، بخاریها توزیع و در منازل نصب شدهاند و این اقدام به کاهش مصرف بیرویه گاز کمک کرده است. با این حال، امروز یک هفته است که علیرغم انجام کامل تعهدات از سوی این واحدها، گاز آنها قطع شده است. این مسئله نارضایتی و بیاعتمادی ایجاد میکند. نتیجه چه خواهد بود؟ واحد تولیدی که زیانده شود، برای جبران، ناگزیر به اجحاف در حق کارگر، این قشر مظلوم و زحمتکش است و مجبور است تعدیل نیرو کند چراکه نمیتواند روی پای خودش بایستد و این تعدیل، منجر به بیکاری خواهد شد.
وی گفت: اینها واقعیتهایی است که وجود دارد و امیدواریم هر تصمیم و هر سیاستگذاری که انجام میدهیم، به عواقب تلخ آن هم فکر کنیم. همه ما میدانیم شرایط کشور سخت است و تحریمها و اسنپبک اعمال شده، اما قطعاً میتوان با مدیریت سازنده از این مشکلات عبور کرد.
توکلی بیان کرد: ما پیش از این هم از مشکلات عبور کردهایم، اما این امر نیازمند درایت و مدیریت است. امیدواریم با استفاده از مدیران کارآمد و نخبگان که به اعتقاد من بزرگترین خلأ دولت آقای دکتر پزشکیان است، بتوان با اعتماد به نخبگان و جامعه خردمندان، بسیاری از مشکلات را حل کرد.