دیدار سرکنسول ایران در آلماتی با وزیر امور خارجه

در این دیدار، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آلماتی گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات و امور کنسولی ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به سیاست حسن همسایگی، بر نقش مؤثر سرکنسولگری ایران در آلماتی در گسترش تعاملات انسانی، تجاری و فرهنگی، تسهیل ارتباطات مردمی و ارتقای سطح خدمات کنسولی تأکید کرد.