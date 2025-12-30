خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار سرکنسول ایران در آلماتی با وزیر امور خارجه

دیدار سرکنسول ایران در آلماتی با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1735482
لینک کوتاه کپی شد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آلماتی، امروز سه‌شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سونا احمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آلماتی، امروز سه‌شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آلماتی گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات و امور کنسولی ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به سیاست حسن همسایگی، بر نقش مؤثر سرکنسولگری ایران در آلماتی در گسترش تعاملات انسانی، تجاری و فرهنگی، تسهیل ارتباطات مردمی و ارتقای سطح خدمات کنسولی تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی