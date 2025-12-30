دیدار سرکنسول ایران در آلماتی با وزیر امور خارجه
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سونا احمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آلماتی، امروز سهشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آلماتی گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات و امور کنسولی ارائه کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به سیاست حسن همسایگی، بر نقش مؤثر سرکنسولگری ایران در آلماتی در گسترش تعاملات انسانی، تجاری و فرهنگی، تسهیل ارتباطات مردمی و ارتقای سطح خدمات کنسولی تأکید کرد.