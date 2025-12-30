دیدار سرکنسول ایران در نجف با وزیر امور خارجه کشورمان
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، امروز سهشنبه با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدسعید سیدین، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، امروز سهشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف گزارشی از آخرین وضعیت فعالیتها و امور کنسولی ارائه کرد.
وزیر امور خارجه با تأکید بر نگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران به نجف اشرف، بر تقویت تعاملات فرهنگی و دینی و ارتقای خدمات کنسولی به زائران و اتباع ایرانی تأکید کرد.