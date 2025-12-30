قائم‌پناه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: رویکرد دولت، تکلیف‌گذاری‌های بی‌ضابطه برای بانک‌ها نیست، بلکه هدف، جهت‌دهی تسهیلات به سمت صنایع تولیدی و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه تولیدکنندگان افزود: تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و حمایت از آنان یک وظیفه ملی است؛ در این میان، بانک‌ها و مؤسسات مالی باید نقش پشتیبان و پیشران را ایفا کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «زمان در تحقق مصوبات اهمیت ویژه دارد» تصریح کرد: رئیس‌جمهور دستور داده‌اند علت عدم پرداخت برخی تسهیلات بررسی شود و اگر بانکی از مصوبه حمایتی تخطی کرده باشد، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. این رویکرد، نشان‌دهنده عزم جدی دولت چهاردهم برای حمایت از تولید، رشد اقتصادی و رفع ریشه‌ای ضعف‌های بخش تولید است.

قائم‌پناه همچنین بر ضرورت شفافیت در معرفی متقاضیان تأکید کرد و گفت: معرفی دریافت‌کنندگان تسهیلات باید دقیق و مبتنی بر تقاضای واقعی باشد تا سوءتفاهم یا انحراف در اجرا ایجاد نشود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چالش کم‌آبی اظهار کرد: سیاست دولت این است که تسهیلات کشاورزی به طرح‌هایی اختصاص یابد که الگوی کشت را رعایت می‌کنند و بهره‌وری آب را افزایش می‌دهند؛ از جمله آبیاری زیرسطحی و توسعه کشت گلخانه‌ای. وی افزود: با توجه به اینکه بخش کشاورزی سهم بالایی در مصرف آب کشور دارد، هر میزان بهینه‌سازی در این حوزه، به پایداری آب شرب نیز کمک خواهد کرد؛ این موضوع مورد تأیید رئیس‌جمهور است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت گفت: مقرر بوده استانداری‌ها افراد واجد شرایط را معرفی کنند؛ طرح باید توجیه‌پذیر، متقاضی خوشنام و فاقد چک برگشتی باشد و بانک‌ها نیز باید در چارچوب ضوابط، تسهیلات را به موقع پرداخت کنند.

قائم‌پناه با اشاره به آثار منفی رفتارهای نادرست بانکی بر تورم خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از نقدینگی توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود و نباید با رویه‌های ناکارآمد، به تشدید گرانی و فشار معیشتی دامن زد. اصلاح ناکارآمدی‌ها در شبکه بانکی از ضرورت‌های جدی اقتصاد کشور است.

وی «نظم‌بخشی به پرداخت تسهیلات» را از مأموریت‌های مهم دولت دانست و تأکید کرد: پرداخت وام باید همراه با اخذ ضمانت و وثایق قانونی و در عین حال با رویکرد تسهیل‌گر برای تولید باشد.

قائم‌پناه با بیان اینکه «رضایت مردم با رفاه و اشتغال به دست می‌آید نه با شعار» گفت: پول موجود در بانک‌ها باید در خدمت تولید قرار گیرد؛ تولید، اشتغال ایجاد می‌کند و اشتغال یعنی کاهش فقر. همچنین با افزایش تولید و عرضه، فشارهای قیمتی نیز کاهش می‌یابد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر تداوم مسیر پیشرفت کشور گفت: با وجود همه تهدیدها، همه دستگاه‌ها باید هم‌افزا عمل کنند تا ایران روزبه‌روز بیش از گذشته پیشرفت کند.