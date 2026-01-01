خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جوکار در گفت‌وگو با ایلنا:

«لایحه تجمعات و راهپیمایی‌ها» در نوبت صحن قرار دارد/ تعیین محل برگزاری تجمعات توسط فرمانداران و استانداران

«لایحه تجمعات و راهپیمایی‌ها» در نوبت صحن قرار دارد/ تعیین محل برگزاری تجمعات توسط فرمانداران و استانداران
کد خبر : 1735471
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراها گفت: بررسی «لایحه تجمعات و راهپیمایی‌» در این کمیسیون به پایان رسیده و برای بررسی در صحن به هیات رئیسه مجلس فرستاده شده است.

محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که «لایحه تجمعات و راه‌پیمایی» در مجلس شورای اسلامی به کجا رسیده است؟ مخصوصا با اتفاقات چند روز اخیر بیشتر  نیاز به این لایحه احساس شد،  گفت: بررسی لایحه را کمیسیون تمام کرده است؛ به هیأت رئیسه ارسال کردیم که  در صحن بررسی شود و در نوبت صحن قرار دارد.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این‌که زمانی مطرح شد در «لایحه تجمعات و راهپیمایی‌ها» تجمعات صنفی و سیاسی از یکدیگر جدا شوند، بیان کرد: خیر، فرقی ندارد، در لایحه مذکور برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی با یکدیگر هستند.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه مطالبات صنفی و سیاسی در قالب لایحه‌ای که آمد و اصلاح شد، انجام می‌شود. 

جوکار تاکید کرد: نقش فرمانداران و استانداران در تعیین جا و مکان برای برگزاری مطالبات کاملا مشخص شده است و معتقدم اگر تعیین تکلیف شود، مردم، اصناف، گروه‌ها و اقشار مختلف می‌توانند در مکان‌های خاصی که فرمانداری‌ها تعیین می‌کنند، جمع شوند و مطالبات خودشان را  بیان کند.

وی گفت: آنچه که در نوبت صحن قرار دارد، برآیند طرح مجلس درخصوص برگزاری تجمعات و راهپیمایی و لایحه دولت در همین زمینه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی