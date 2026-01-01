جوکار در گفتوگو با ایلنا:
«لایحه تجمعات و راهپیماییها» در نوبت صحن قرار دارد/ تعیین محل برگزاری تجمعات توسط فرمانداران و استانداران
رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراها گفت: بررسی «لایحه تجمعات و راهپیمایی» در این کمیسیون به پایان رسیده و برای بررسی در صحن به هیات رئیسه مجلس فرستاده شده است.
محمدصالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه «لایحه تجمعات و راهپیمایی» در مجلس شورای اسلامی به کجا رسیده است؟ مخصوصا با اتفاقات چند روز اخیر بیشتر نیاز به این لایحه احساس شد، گفت: بررسی لایحه را کمیسیون تمام کرده است؛ به هیأت رئیسه ارسال کردیم که در صحن بررسی شود و در نوبت صحن قرار دارد.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به اینکه زمانی مطرح شد در «لایحه تجمعات و راهپیماییها» تجمعات صنفی و سیاسی از یکدیگر جدا شوند، بیان کرد: خیر، فرقی ندارد، در لایحه مذکور برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی با یکدیگر هستند.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه مطالبات صنفی و سیاسی در قالب لایحهای که آمد و اصلاح شد، انجام میشود.
جوکار تاکید کرد: نقش فرمانداران و استانداران در تعیین جا و مکان برای برگزاری مطالبات کاملا مشخص شده است و معتقدم اگر تعیین تکلیف شود، مردم، اصناف، گروهها و اقشار مختلف میتوانند در مکانهای خاصی که فرمانداریها تعیین میکنند، جمع شوند و مطالبات خودشان را بیان کند.
وی گفت: آنچه که در نوبت صحن قرار دارد، برآیند طرح مجلس درخصوص برگزاری تجمعات و راهپیمایی و لایحه دولت در همین زمینه است.