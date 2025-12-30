خبرگزاری کار ایران
دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای تسریع امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده خوزستان و هرمزگان

کد خبر : 1735469
معاون اول رئیس‌جمهور، در پی وقوع حوادث اخیر و بروز خسارت در برخی مناطق کشور، با حسین ساجدی نیا؛ رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، پیرحسین کولیوند؛ رئیس جمعیت هلال احمر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده؛ استاندار خوزستان و محمد آشوری تازیانی؛ استاندار هرمزگان تماس‌های تلفنی جداگانه برقرار کرد و آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده، به‌ویژه شهرهای ایذه،باغملک، مسجدسلیمان و شوشتر در استان خوزستان و مناطق سیل‌زده استان هرمز گفت و گو کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در این تماس‌ها با تأکید بر ضرورت بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های ملی و استانی، خواستار تسریع در عملیات امدادرسانی، اسکان موقت آسیب‌دیدگان و تأمین فوری نیازهای ضروری مردم در مناطق حادثه‌دیده خوزستان و هرمزگان شد و بر هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.
وی همچنین با ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان حوادث اخیر، دستور داد رسیدگی به وضعیت مصدومان و حمایت همه‌جانبه از آسیب‌دیدگان با اولویت و حساسیت ویژه دنبال شود. معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم ارائه گزارش‌های مستمر از روند امدادرسانی و اقدامات انجام‌شده تأکید کرد تا تصمیمات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.
 عارف همچنین مسئولیت همه دستگاه‌های ذی‌ربط را در کاهش آلام مردم مناطق آسیب‌دیده و بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط به وضعیت عادی یادآور شد و بر تداوم پیگیری‌ها تا رفع کامل مشکلات تأکید کرد.
استاندارن این دو استان و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و  رئیس جمعیت هلال احمر نیز گزارشی از روند امدادرسانی در مناطق آسیب دیده به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کردند.

