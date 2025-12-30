خبرگزاری کار ایران
یوسفی از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد:

نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند

نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس گفت: به موجب تصمیم کمیسیون تلفیق نرخ مالیات بر ارزش افزود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ۱۰ درصد باقی ماند و تغییر ۲ درصدی آن با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه شد.

به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی با اشاره به جلسه عصر (امروز سه شنبه ۹ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اعضای کمیسیون در جلسه عصر امروز خود به موضوع افزایش نرخ ۲  درصدی مالیات بر ارزش افزوده پرداخته و این مسئله را مورد رسیدگی قرار دادند.

نماینده اهواز تاکید کرد: از این رو کمیسیون تلفیق به پیشنهاد افزایش ۲ درصد ( ۱۰ به ۱۲)  مالیات بر ارزش افزوده رای موافق نداده و مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد باقی ماند. این تصمیم به دلیل کاهش نگرانی از افزایش قیمت ها اتخاذ شد.

گفتنی است افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه دولت به جهت تامین منابع ۱۷۰ همتی کالابرگ الکترونیکی پیش بینی شده بود که بسیاری از نمایندگان اعتقاد داشتند این مسئله انتظار تورمی در جامعه را بیشتر کرده و تورم بر روی کالاهای دیگر را تشدید می کند.

