امیر سرتیپ شیخ در بازدید از دژبان ارتش:
نمایش انضباط در عرصههای ملی و بینالمللی وظیفه دژبان ارتش است/ مسئولیتپذیری، تعهد و روحیه جمعی در سیمای دژبان ارتش تبلور یافته است
معاون اجرایی ارتش گفت: حفظ نظم و نمایش انضباط در تراز ارتش جمهوری اسلامی ایران، وظیفه ذاتی دژبان ارتش است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیرسرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از ظرفیتها، تجهیزات و بخشهای مختلف دژبان ارتش، با اشاره به نظم و انضباط موجود در این یگان، اظهار کرد: انضباط نظامی به مجموعهای از اصول، قوانین، رفتارها و ساختارهای سازمانی اطلاق میشود که با هدف ایجاد نظم، اطاعت، کارایی و هماهنگی در ارتشها طراحی و اجرا میشوند و این مفهوم فراتر از اطاعت کورکورانه است و بر پایه مسئولیتپذیری، تعهد و روحیه جمعی استوار شده که در سیمای دژبان ارتش تبلور یافته است.
وی ادامه داد: حفظ نظم و انضباط، نه یک توصیه، بلکه یک ضرورت دائمی برای ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در مسیر تکاملی خود باید به «خودکنترلی سازمانیافته» بدل شود تا مأموریتهای پیچیده، در سختترین شرایط، با حداکثر کارایی و حداقل خطا، اجرایی شوند. این انضباط زمانی به اوج اثرگذاری خود خواهد رسید که از حالت تحمیلی خارج شده و به باور درونی و وجدان جمعی کارکنان تبدیل شود.
معاون اجرایی ارتش با بیان اینکه دژبان بهعنوان مظهر نظم و انضباط ارتش، نقش محوری و تعیینکنندهای در نمایش نمادهای سازمانی به ویژه نظم و انضباط، دارد، گفت: مراکز آموزش ارتش لازم است با توجهای ویژه به تربیت و آموزش سربازان بپردازند و این روحیه نظمپذیری و قاعدهمندی را از روز نخست در وجود آنان نهادینه کنند.
امیر سرتیپ شیخ در پایان با اشاره به وظایف ذاتی دژبان ارتش، خاطرنشان کرد: یگانهای انتظامی، راهنمایی و رانندگی و تشریفات، بهعنوان نماد عینی ارتش در سطح داخلی و خارجی، ویترین رفتار سازمانی ما هستند؛ رفتاری که مستقیماً تصویر ارتش را در ذهن مردم میسازد.
بنابراین حفظ نظم و نمایش انضباط در تراز و شأن ارتش جمهوری اسلامی ایران، در عرصههای ملی و بین المللی، وظیفه ذاتی و مورد انتظار از دژبان ارتش است