جانشین فرمانده کل سپاه:

اصرار بر برگزاری یادواره‌ شهدا برای آن است که خدا کشور را از گزند دشمنان مصون بدارد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رمز پیروزی جبهه مقاومت، نصرت الهی است.

به گزارش ایلنا، سردار علی فدوی صبح امروز، سه شنبه در اجلاسیه ملی سردار رشید اسلام، حاج عبدالحسین برونسی و دو هزار و ۱۶۶ شهید منطقه تربت‌حیدریه، گفت: اصرار بر برگزاری یادواره‌ها و مراسم شهدا برای آن است که خداوند به برکت خون شهیدان، این کشور را از گزند دشمنان مصون بدارد.

وی با اشاره به دشمنی مستمر آمریکا و متحدانش با انقلاب اسلامی گفت: شیطان بزرگ از نخستین ساعات ۲۴ بهمن ۵۷ علیه ایران دست به دشمنی زد و تا امروز لحظه‌ای از این خصومت کوتاه نیامده، اما با وجود برتری تجهیزات آنان، نتایج در طول ۴۷ سال برعکس بوده است و خودشان نیز به این ناکامی اذعان دارند.

سردار فدوی افزود: این دستاورد‌ها تنها در چارچوب امداد‌های غیبی و نصرت الهی قابل تبیین و شرط آن نیز استقامت، صبر و مجاهدت مردم است، با این حال تاکنون ملت ایران در هر نقطه‌ای از کشور به تکالیف خود عمل کرده و همین پایبندی به شروط الهی، موجب نزول نصرت خداوند شده است.

وی ادامه داد: در دهه ۹۰ نیز هنگامی که بیش از هزار کیلومتر از مرز‌های کشور نیازمند پاسداری بود، جوانان با بدرقه مادران دلیر خود به میدان رفتند و هزاران شهید برای امنیت ایران تقدیم انقلاب شد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شکست جبهه آمریکایی صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه تأکید کرد: همراهی بسیاری از کشور‌ها با آمریکا در این جنگ نتیجه‌ای جز شکست نداشت، و امروز ابعاد این ناکامی بیش از پیش آشکار می‌شود.

سردار فدوی خاطرنشان کرد: ایادی آمریکا در نوک حمله علیه ایران بودند و در جنگ ۱۲ روزه برای نخستین بار در خط مقدم قرار گرفتند، اما وعده خداوند حق است و نصرت الهی تردیدبردار نیست.

وی با اشاره به نقش تربت‌حیدریه در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این شهرستان ۴۳ روز پیش از ۲۲ بهمن، با پایین کشیدن مجسمه طاغوت و تقدیم ۱۰ شهید، پیشتاز عرصه انقلاب شد.

انتهای پیام/
