پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت آیت‌الله شفیعی
رئیس جمهور در پیامی درگذشت آیت‌الله سیدعلی شفیعی، نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را به مردم این استان، حوزه‌های علمیه، شاگردان، ارادتمندان و بیت او تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا،‌ مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت ابوالشهید آیت الله سیدعلی شفیعی تصریح کرد: این عالم مجاهد و انقلابی که از یاران و همراهان نهضت امام خمینی(ره) بود، سال‌ها با تدریس، تألیف، وعظ و خدمت صادقانه به مردم و انقلاب در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و قضایی و نیز تدوین آثار متعدد قرآنی و دینی نقشی ماندگار در هدایت دینی و اعتقادی مردم دیار خوزستان داشت.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت عالم وارسته و ابوالشهید حضرت آیت‌الله سیدعلی شفیعی، نماینده فقید مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، دریافت شد. این عالم مجاهد و انقلابی که از یاران و همراهان نهضت امام خمینی(ره) بود، سال‌ها با تدریس، تألیف، وعظ و خدمت صادقانه به مردم و انقلاب در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و قضایی و نیز تدوین آثار متعدد قرآنی و دینی نقشی ماندگار در هدایت دینی و اعتقادی مردم دیار خوزستان داشت

اینجانب با عرض تسلیت به مردم شریف خوزستان، حوزه‌های علمیه، شاگردان، ارادتمندان و بیت معزز ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش، و برای بازماندگانش صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران

 

