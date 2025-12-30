دفاتر اسناد رسمی استان تهران ۱۰ دی ماه تعطیل است

به گزارش ایلنا، الیاسی مدیر کل امور اسناد و سردفتران این سازمان با اعلام خبر تعطیلی روز چهارشنبه ۱۰ دی، گفت: با توجه به مصوبه کارگروه بهینه سازى انرژى، واحد‌های قضایی و اداری دستگاه قضا در استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل است.

وی افزود: بر این اساس دفاتر اسناد رسمی استان تهران فردا چهارشنبه مورخ ۱۰ دی ماه تعطیل می‌باشند.

