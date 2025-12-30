خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاجگردون خبر داد؛

افزایش حقوق و معافیت‌های مالیاتی به‌صورت پلکانی بازطراحی می‌شود

افزایش حقوق و معافیت‌های مالیاتی به‌صورت پلکانی بازطراحی می‌شود
کد خبر : 1735344
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی موضوع افزایش حقوق و دستمزد رد بودجه سال آینده،گفت:کمیسیون تلاش دارد تا افزایش حقوق ها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداخت‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که اقشار ضعیف‌تر رشد حقوق بیشتری نسبت به افرادی با درآمدهای بالاتر داشته باشند. در حوزه معافیت‌ها نیز همین نگاه عدالت‌محور مدنظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون، در تشریح اولین جلسه این کمیسیون پس از درخواست اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور، گفت: پس از آنکه رئیس‌جمهور محترم به‌صورت رسمی اصلاح لایحه را پذیرفتند و اشکالات مطرح‌شده از سوی کمیسیون تلفیق را مورد توجه قرار دادند، مقرر شد بندهای مورد ایراد به‌صورت دقیق و یک‌به‌یک بررسی شود.

نمیانده مردم گچساران و باشت در مجلس افزود: این بندها شامل موضوعاتی مانند افزایش حقوق، شفافیت نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، سقف معافیت‌ها و همچنین تطبیق احکام با برنامه هفتم توسعه است که بررسی آن‌ها در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

تاجگردون تصریح کرد: برای جمع‌بندی این موارد، حدود سه روز زمان در نظر گرفته شده تا کمیسیون بتواند اصلاحات لازم را انجام دهد و پس از آن، گزارش نهایی کمیسیون دوباره به صحن علنی ارائه و درباره کلیات رأی‌گیری شود.

رئیس کمیسیون تلفیق با تاکید بر تعامل با دولت گفت: ما امیدواریم با دولت محترم به یک تعامل سازنده برسیم تا راهکارهای عملی برای رفع این مسائل ارائه شود. 

وی درباره تعیین تکلیف موضوع حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحات اعمالی در این بخش، گفت: نمی توان به صراحت درباره تصمیمات این بخش صحبت کنم چراکه همگی این موارد باید با منابع آن تعریف کرد.اما در هر صورت ما تلاش می کنیم افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداخت‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که اقشار ضعیف‌تر رشد حقوق بیشتری نسبت به افرادی با درآمدهای بالاتر داشته باشند. در حوزه معافیت‌های مالیاتی نیز همین نگاه عدالت‌محور مدنظر قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی