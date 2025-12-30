خبر مهم فردا در مجلس چیست؟

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره صحبت‌های نایب رییس مجلس درخصوص خبر مهم مجلس گفت:این خبر در رابطه بودجه است‌.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است تغییراتی در بودجه حاصل شود که به نفع مردم است.

وی تاکید کرد: مجلس در لایحه دولت تغییراتی داده است که بسیار جدی است و به نفع بازار، تولید و مردم خواهد بود.

برخی از نمایندگان مجلس هم در خصوص خبر مهمی که نائب رئیس مجلس از آن صحبت کرده بود، به ایلنا گفتند که این خبر درباره افزایش حقوق‌ها و ارائه کالابرگ خواهد بود

حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت ۹ دی در کرمان با اشاره به تحولات پیش‌رو در قوه مقننه، از ارائه خبر مهمی در مجلس خبر داد و گفت: فردا مجلس تصمیم مهمی در پیش دارد و خبر مهمی اعلام خواهد شد که در چارچوب همین شرایط جنگی و منافع ملی کشور است.

