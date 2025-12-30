در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
خبر مهم فردا در مجلس چیست؟
یک نماینده مجلس توضیحاتی در خصوص خبر مهمی که نائب رئیس مجلس از آن صحبت کرده بود، ارائه کرد.
علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره صحبتهای نایب رییس مجلس درخصوص خبر مهم مجلس گفت:این خبر در رابطه بودجه است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است تغییراتی در بودجه حاصل شود که به نفع مردم است.
وی تاکید کرد: مجلس در لایحه دولت تغییراتی داده است که بسیار جدی است و به نفع بازار، تولید و مردم خواهد بود.
برخی از نمایندگان مجلس هم در خصوص خبر مهمی که نائب رئیس مجلس از آن صحبت کرده بود، به ایلنا گفتند که این خبر درباره افزایش حقوقها و ارائه کالابرگ خواهد بود
حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت ۹ دی در کرمان با اشاره به تحولات پیشرو در قوه مقننه، از ارائه خبر مهمی در مجلس خبر داد و گفت: فردا مجلس تصمیم مهمی در پیش دارد و خبر مهمی اعلام خواهد شد که در چارچوب همین شرایط جنگی و منافع ملی کشور است.