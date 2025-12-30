تذکر کتبی ۴۹ نماینده به رئیسجمهور در مورد ضرورت ارسال لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی
عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاههای اجرایی کشور را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاههای اجرایی کشور را قرائت کرد که به شرح زیر است:
تذکر مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و ۷۲ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مورد لزوم تصریح در تدوین و تصویب آییننامههای لازم برای اجرای کامل و بههنگام احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت.
تذکر محسن فتحی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران و ۴۸ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مورد ضرورت ارسال لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی، قراردادی، خدماتی و تدریس در دستگاههای اجرایی.
تذکر احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر و ۵۱ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مورد ضرورت حضور معاون حقوقی و امور مجلس ریاستجمهوری در صحن مجلس برای هماهنگی با نمایندگان.
تذکر میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد و کلات و ۴۷ نفر از نمایندگان به سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در مورد لزوم اصلاح اظهارات درباره جنگ ۱۲ روزه.
تذکر حسین صمصامی نماینده مردم تهران به همراه مجید داغری به سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ضرورت افزایش کنترل و نظارت بر صدور کارتهای بازرگانی و توقف صدور کارتهای اجارهای.
تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و ۳۷ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مورد ضرورت جبران خسارات وارده به منابع طبیعی ناشی از اکتشاف یا بهرهبرداری از معادن.
تذکر جمعی از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مورد لزوم رسیدگی به قصور سازمان حفاظت محیطزیست در تعیین ارزش اقتصادی منابع زیستمحیطی با وجود تأکید قانون.
تذکر شهین جهانگیری نماینده مردم ارومیه و ۲۹ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیسجمهور و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در مورد ضرورت تسریع در احداث سالن ۱۲ هزار نفری ارومیه همچنین به همراه ۵۴ نفر از نمایندگان به سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم جلوگیری از افزایش قیمت سیمان و سایر مصالح ساختمانی.
تذکر محمود طاهری نماینده مردم شبستر و ۳۱ نفر از نمایندگان به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مورد ضرورت رعایت عدالت و لحاظ امتیاز بدی آبوهوا در احکام کارگزینی فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان شبستر، با توجه به بهرهمندی فرهنگیان شهرستانهای مجاور از این امتیاز.
تذکر عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان و ۴۴ نفر از نمایندگان به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم حمایت از کشاورزان و دامداران.
تذکر کمال حسینپور نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد و ۲۷ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مورد ضرورت تسریع در برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در شهر سردشت همچنین به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در سه شهرستان پیرانشهر، سردشت و میرآباد.
تذکر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر و ۲۸ نفر از نمایندگان به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت ایجاد امکانات تفریحی برای معلولان در استان هرمزگان همچنین به همراه ۵۸ نفر از نمایندگان در مورد لزوم حمایت و توسعه کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاههای کوچک.
تذکر بابک رضازاده نماینده مردم مشکینشهر به مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مورد لزوم اجرای قوانین مربوط به ایثارگران.
تذکر علیزاده نماینده مردم دامغان و ۶۰ نفر از نمایندگان به عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مورد لزوم اقدام برای تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران شاغل واجد شرایط در نیروهای مسلح.
تذکر سیدعلی یزدیخواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و ۵۱ نفر از نمایندگان به فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تکمیل کمربندی دوم تهران پس از ۱۵ سال.