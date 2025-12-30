احضار دو وزیر پیشین به زندان در پرونده چای دبش

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات اجرای احکام پرونده چای دبش گفت: در این پرونده ۲۰ نفر محکوم شده‌اند که از این تعداد، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شده و در حال تحمل حبس هستند. هفت نفر از محکومان متواری هستند و دستور جلب آن‌ها صادر شده است. ضابطین در تلاش برای شناسایی و دستگیری این افراد هستند تا تحویل دستگاه قضایی شوند.

جهانگیر درباره اخرین وضعیت پرونده ۲ وزیر پیشین در پرونده چای دبش گفت: برای آن‌ها احضاریه صادر شده و موظف هستند ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند؛ در غیر این صورت، برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد. این توضیحات نشان‌دهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در اجرای احکام و مقابله با فرار متهمان است.

انتهای پیام/