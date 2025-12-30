سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد:
احضار دو وزیر پیشین به زندان در پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه جزییات اجرای ا حکام چای دبش را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات اجرای احکام پرونده چای دبش گفت: در این پرونده ۲۰ نفر محکوم شدهاند که از این تعداد، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شده و در حال تحمل حبس هستند. هفت نفر از محکومان متواری هستند و دستور جلب آنها صادر شده است. ضابطین در تلاش برای شناسایی و دستگیری این افراد هستند تا تحویل دستگاه قضایی شوند.
جهانگیر درباره اخرین وضعیت پرونده ۲ وزیر پیشین در پرونده چای دبش گفت: برای آنها احضاریه صادر شده و موظف هستند ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند؛ در غیر این صورت، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. این توضیحات نشاندهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در اجرای احکام و مقابله با فرار متهمان است.