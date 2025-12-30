خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد:

احضار دو وزیر پیشین به زندان در پرونده چای دبش

احضار دو وزیر پیشین به زندان در پرونده چای دبش
کد خبر : 1735275
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قوه قضاییه جزییات اجرای ا حکام چای دبش را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات اجرای احکام پرونده چای دبش گفت: در این پرونده ۲۰ نفر محکوم شده‌اند که از این تعداد، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شده و در حال تحمل حبس هستند. هفت نفر از محکومان متواری هستند و دستور جلب آن‌ها صادر شده است. ضابطین در تلاش برای شناسایی و دستگیری این افراد هستند تا تحویل دستگاه قضایی شوند.

جهانگیر درباره اخرین وضعیت پرونده ۲ وزیر پیشین در پرونده چای دبش گفت: برای آن‌ها احضاریه صادر شده و موظف هستند ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند؛ در غیر این صورت، برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد. این توضیحات نشان‌دهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در اجرای احکام و مقابله با فرار متهمان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی