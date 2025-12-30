به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی در جمع خبرنگاران در توضیح سرنوشت لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از نامه رئیس‌جمهور به مجلس و فرآیند اصلاح آن گفت: در زمان پیشنهاد لایحه نگرانی‌هایی برای مردم و به تبع آن نمایندگان درباره برخی محورهای این لایحه بوجود آمد. یکی از این نگرانی‌ها افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه پیشنهادی دولت بود. مجلس به نیابت از مردم نگران بود که با در نظر گرفتن این رقم در سال آینده سفره خانوار کوچک شده و درآمد آنها کاهش یابد. وقتی تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است یعنی سال آینده خانوارهای ما از اقشار مختلف بین ۲۰ تا ۲۵ درصد فقیرتر خواهند شد.

یوسفی در ادامه افزود: از موارد دیگر می‌توان به بحث مالیات بر تولید و عدم شفافیت در برخی منابع دولت، ارز ترجیحی، توجه به کالاهای اساسی، فرآیند توزیع کالاهای اساسی، عدم تعلق گرفتن یارانه به برخی خانوارها، مسائل مربوط به تملک دارایی و پروژه‌های عمرانی، اجرای قوانین جوانی جمعیت نظیر پرداخت وام‌های تکلیفی مثل وام ازدواج اشاره کرد. همه این موارد در کمیسیون تلفیق بررسی و باعث شد تا کلیات لایحه بودجه مورد مخالفت بیش از ۷۰ درصد اعضای کمیسیون قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نامه رئیس‌جمهور به مجلس در زمینه لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار گفت: ایرادات اعضای کمیسیون به موارد فوق در نهایت موجب شد تا آقای رئیس‌جمهور در نامه‌ای به ریاست مجلس به طور رسمی استرداد و اصلاح لایحه در کمیسیون را ابلاغ کند.

یوسفی در پاسخ به پرسشی درباره میزان مطلوب و مدنظر برای افزایش حقوق کارکنان اظهار داشت: با توجه به این که دولت منابع کافی برای افزایش حقوق متناسب با رقم تورم ندارد با این حال از نظر ما بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رقم منصفانه و با توجه به شرایط فعلی مطلوب است.

وی در توضیح زمان مورد نیاز برای اصلاح لایحه بودجه،گفت: از امروز کمیسیون تلفیق به طور رسمی در سه شیفت کار بررسی را شروع می‌کند و تا به اقناع به نیابت از طرف مردم نرسد، رای موافق به کلیات نخواهد داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه بیان کرد: در دور جدید بررسی‌ها باز هم کمیسیون تلفیق میزبان وزرای اقتصادی دولت مانند اقتصاد، کار، نفت، نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و نظرات آن‌ها نیز استماع خواهد شد. اما به جهت پیشگیری از اتلاف وقت تلاش می‌کنیم این بررسی‌ها در اسرع وقت انجام شود؛ زیرا فرایند تصویب بودجه به جز کمیسیون تلفیق، بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی را نیز دربرمی‌گیرد.

یوسفی در پاسخ به این پرسش که آیا کلیات بودجه پس از اصلاح، روز یکشنبه در صحن مجلس به رای‌گیری گذاشته خواهد شد؟ اظهار داشت: یقینا تلاش خواهیم کرد به یکشنبه آینده برسد و در این مدت وارد مصوبات جداول نخواهیم شد. صرفا مسائل کلیدی که با معیشت خانوار سروکار دارد مانند میزان افزایش حقوق، مالیات وام ازدواج، حق عائله‌مندی و... بررسی خواهد شد.

