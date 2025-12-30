تصویب شیوه افزایش پلکانی حقوق در کمیسیون تلفیق مجلس

به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی در تشریح اولین جلسه این کمیسیون پس از درخواست استرداد و اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور، گفت: این جلسه با محوریت دغدغه‌های نمایندگان درباره افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش سطح عمومی درآمدها برگزار شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: یکی از مصوبات مهم جلسه، بازنگری در افزایش حقوق سال آینده بود؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بر اساس عدالت و با استفاده از منابعی که نمایندگان پیشنهاد خواهند داد، اصلاح شود. از جمله این موارد تمرکز بر حوزه وصول مالیات‌ها، چه برای کارمندان و کارگران دولت و چه برای اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی گفت: در این جلسه مقرر شد میزان تخصیص ارز ترجیحی، قیمت آن و نحوه مدیریت این ارز به‌گونه‌ای اصلاح شود که به کاهش هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی کمک کند؛ کالاهایی که مستقیماً با سفره مردم در ارتباط هستند، از جمله تامین نهاده‌های تولید مرغ، گوشت و برنج.یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد کمیسیون تلفیق برای بررسی دقیق‌تر این موضوعات، جلسات خود را به‌صورت فشرده و در سه شیفت ادامه دهد تا اصلاحات لازم با دقت و سرعت بیشتری انجام شود

