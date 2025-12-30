خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یوسفی خبر داد؛

تصویب شیوه افزایش پلکانی حقوق در کمیسیون تلفیق مجلس

تصویب شیوه افزایش پلکانی حقوق در کمیسیون تلفیق مجلس
کد خبر : 1735245
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به نخستین جلسه این کمیسیون پس از درخواست رئیس‌جمهور برای استرداد و اصلاح لایحه بودجه، از تصمیم نمایندگان برای بازبینی افزایش حقوق سال آینده بر مبنای عدالت و روش پلکانی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی در تشریح اولین جلسه این کمیسیون پس از درخواست استرداد و اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور، گفت: این جلسه با محوریت دغدغه‌های نمایندگان درباره افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش سطح عمومی درآمدها برگزار شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: یکی از مصوبات مهم جلسه، بازنگری در افزایش حقوق سال آینده بود؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بر اساس عدالت و با استفاده از منابعی که نمایندگان پیشنهاد خواهند داد، اصلاح شود. از جمله این موارد تمرکز بر حوزه وصول مالیات‌ها، چه برای کارمندان و کارگران دولت و چه برای اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی گفت: در این جلسه مقرر شد میزان تخصیص ارز ترجیحی، قیمت آن و نحوه مدیریت این ارز به‌گونه‌ای اصلاح شود که به کاهش هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی کمک کند؛ کالاهایی که مستقیماً با سفره مردم در ارتباط هستند، از جمله تامین نهاده‌های تولید مرغ، گوشت و برنج.یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد کمیسیون تلفیق برای بررسی دقیق‌تر این موضوعات، جلسات خود را به‌صورت فشرده و در سه شیفت ادامه دهد تا اصلاحات لازم با دقت و سرعت بیشتری انجام شود

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی