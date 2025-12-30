به گزارش ایلنا، صبح امروز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه گفت: همان‌طور که قبلاً نیز در خصوص این افراد اطلاع‌رسانی شده بود، پرونده پس از قطعیت یافتن احکام و محکومیت متهمان، به اجرای احکام ارجاع شد و در حال حاضر پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که در این خصوص انجام گرفت در ارتباط با اموال ضبط‌شده‌ای که در محکومیت این افراد و همچنین سایر محکومان پرونده مطرح بود مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی انجام شد و تمامی اموال در اختیار این سازمان قرار گرفته است.

جهانگیر تصریح کرد: در مجموع اموال تمامی افرادی که در این پرونده محکوم شده بودند قریب به ۵ همت ارزیابی شده که همه این اموال ضبط و در اختیار دولت قرار گرفته و برابر مقررات قانونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

همانطور که سخنگوی قوه قضائیه در نشست امروز تاکید کرد، میزان ۵ همت اموالی که در این پرونده ضبط شده است، مرتبط با تمام محکومان پرونده است، نه صرفا فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه.

گفتنی است، پرونده مورد اشاره ۱۶ محکوم دارد.

