جوکار در نطق میان دستور:
معیشت مردم نباید بازیچه سوءمدیریت شود/ جولان دلالان، کوچک شدن سفرههای مردم را به دنبال داشته است
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به حماسه نهم دیماه، گفت: در سالروز حماسه نهم دی، ملت ایران با بصیرت و غیرت انقلابی، فتنه دشمن را خنثی کردند و امروز نیز همپای انقلاب و ولایت، خواستار مدیریت شفاف و حل مشکلات معیشتی هستند.
به گزارش ایلنا، محمد صالح جوکار در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۹ دیماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میاندستور خود با سلام به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج) وشهدای گرانقدر و همچنین بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و با آروزی سلامتی، طول عمر و عزت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای عزیز؛ گفت: با سلام بر مردم استان یزد به ویژه مردم شهرستانهای یزد و اشکذر و زارچ و بخش ندوشن؛ همکاران محترم ملت بزرگ ایران، یوم الله نهم دی روز بصیرت و میثاق با ولایت و اصول انقلاب اسلامی است.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شواری اسلامی با تاکید بر اینکه روز نهم دی، روز ماندگاری است که ملت بزرگ ایران با بصیرت عمیق و غیرت انقلابی خود آشوب فتنه را خاموش کرد، افزود: این حماسه عظیم سیلی محکم و عبرت آموزی بر صورت فتنهگران و آمریکا بود، در این روز پروژه جابجایی جلاد و شهید با شکست مواجه شد، ۹ دی مرزی روشن و غیر قابل انکار است، مرز میان بصیرت و غفلت بین وفاداری و انقلابی و معامله گری با دشمن بین روحیه انقلابی و منفعت طلبی؛ یوم الله نهم دی روزی است که ملت ایران با دستهای خالی اما با دلهای سرشار از ایمان در برابر پیچیده ترین فتنه ترکیبی دشمن ایستاد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم در روز نهم دی ثابت کردهاند که صاحبان اصلی این انقلاب هستند، گفت: مردم دراین روز ثابت کردند که اگر عدهای در داخل به اردوگاه دشمن پیام ضعف بفرستند، این ملت با فریاد «لبیک یا خامنهای» معادلات دشمن را به کلی باطل میکند؛ نهم دی معیار تشخیص حق از باطل است، معیار سنجش انقلابی بودن مسئولان، معیار ارزیابی مجلس، دولت و قوه قضاییه، هر کس در برابر تحریف ۹ نهم دی سکوت کند، در واقع در حال «سفیدشویی فتنه» است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: امروز ما در روز حماسه نهم دی، باید مواظب باشیم امیدبخشی، آگاهی و وحدت ملت ایران این اتحاد مقدس، با جنگ روانی و دروغپردازی رسانهای دشمنان خدشهدار نشود. حماسه نهم دی، نماد آگاهی، بصیرت و بلوغ سیاسی ملت ایران است؛ چرا که حضور بهموقع و آگاهانه مردم، فتنهای بزرگ را خنثی کرد.
وی در ادامه افزود: ملت بزرگ ایران امروز نیز تمامقد پشت نظام، انقلاب و ولایت ایستاده اند و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، هنگامی که رژیم خبیث صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به خاک میهن اسلامی ما تعرض کردند، این ملت آگاه با ایستادگی و صلابت، مشت محکمی بر دهان دشمنان زد.
این نماینده مجلس یادآور شد: برادران و خواهران، نمایندگان محترم، رهنمودهای مقام معظم رهبری در نامگذاری های سالها، به ویژه امسال سرمایهگذاری برای تولید، راهبرد کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است که ریشه در کارشناسی عمیق و دردهای واقعی معیشت مردم دارد، دولتمردان باید با روحیه جهادی تمامقد، مجری این راهبرد باشند و سرمایههای ملی را به سمت تولید هدایت کنند، موانع را از سر راه کارآفرینان و تولیدکنندگان بردارند و با اولویت دادن به اشتغال جوانان و کاهش تورم، گره از زندگی ملت بگشایند تا انقلاب اسلامی در دل مردم بیش از پیش استوارتر شود و دشمنان از اقدامات خبیثانهشان مایوس گردند.
جوکار در رابطه با مشکلات معیشتی مردم، اظهار داشت: همه میدانیم مهمترین مشکل امروز مردم، معیشت، گرانی و تورم است، مردمی که در بزنگاهها به میدان آمدند و کشور را رها نکردند، اما امروز با بازارهای بینظارت، گرانی افسارگسیخته تورم، جولان دلالان و کوچک شدن سفرههایشان روبرو هستند، این بیثباتی و فشار اقتصادی، حق ملت مقاوم و سربلند ایران نیست، چرا برای ابتداییترین حقوق، در صفهای طولانی بایستند؟
نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: ثبتنام ۱۰ میلیونی برای خرید و عرضه چند دهم درصدی خودرو که نتیجه سیاستگذاری نادرست، انحصار و نبود نظارت مؤثر است، جوانان این سرزمین نباید برای تشکیل زندگی ماهها در انتظار وام ازدواج بمانند، در حالی که منابع بانکی در مسیرهای غیرشفاف هزینه میشود.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: هر روز با اخبار تازهای از فساد، رانتخواری و سوءمدیریت مالی روبرو هستیم، پروندهها و گزارشهای منتشرشده درباره تخلفات و ناترازیهای سنگین برخی بانکها، از جمله آنچه در افکار عمومی درباره بانک آینده مطرح شد، نه تنها اعتماد مردم به نظام بانکی را تضعیف کرد، بلکه این پرسش جدی را ایجاد کرده که چرا هزینه سوءمدیریتها باید از جیب مردم پرداخت شود؟ افزایش مداوم و جهشی قیمت ارز، طلا و سکه که مستقیماً به گرانی کالاهای اساسی منجر شده و امنیت روانی جامعه را از بین می برد.
جوکار یادآور شد: اقتصادی که در آن تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده امری عادی شود، نتیجه آزمونوخطاهای مدیریتی، نبود برنامه منسجم اقتصادی و ضعف در نظارت و مقابله با فساد است؛ مسائلی که امید مردم را در یک سال اخیر به شدت خدشهدار کرده و موجب نارضایتی عمومی شده، مطالبه مردم روشن است، پاسخگویی سریع، شفاف و برخورد بدون اغماض با فساد در هر سطحی، پایان رانت و انحصار و اتخاذ تصمیمات کارشناسی برای مهار تورم و ثبات اقتصادی، این حداقل انتظاری است که ملت بزرگ ایران از دولتمردان می خواهند، انتظاری که نه از سرتقابل، بلکه از سر دلسوزی برای کشور و آینده فرزندان این سرزمین مطرح می شود.
وی خطاب به رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت، تأکید کرد: متوجه هستید که آرامش مردم، بازیچه کارآموزی و آزمونوخطای مدیران ناکارآمد نیست؟ در حوزه بانکداری، با سوءمدیریت، بیبرنامگی و عدم شفافیت، گاهی بدهکاران چند هزار میلیاردی میسازید و گاهی با عدم هوشمندی چنان تسهیلات را قفل میکنید که صنعت آسیب میبیند، این ناتوانی در مدیریت، نه تنها به صلاح کشور نیست، بلکه معیشت کارگران را نیز به خطر میاندازد.
جوکار خطاب به رئیسجمهور، گفت: لازم است اختلافنظرهای تیم اقتصادی دولت خود را به ویژه در زمینه سیستم ارزی کشور مدیریت کنید تا صدای واحدی برای مقابله با رکود تورمی شنیده شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد:مقابله با رکود تورمی در کشور نیازمند سیاستهای اقتصادی همساز در حوزههای پولی، مالی و ارزی است؛ اگر مدیریت نکنید، ادامه این روند تورم در سالهای اخیر، نرخ فقر را در ابعاد ملی افزایش خواهد داد.