عثمان سالاری در نشست علنی سه شنبه(۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن عرض سلام و درود و تهیت به ملت شریف ایران و اهالی ایمانی و معنوی شهرستان‌های تربت جام، تایباد، صالح آباد و باخرز،گفت: از نقش ارزنده و ارزشمند علما نخبگان و معتمدین محلی شهرستان‌های حوزه انتخابیه ام بابت وحدت و وفاق و همبستگی جمعی بین اقشار و طبقات مختلف اهل سنت و تشیع ،تشکر و قدردانی می‌کنم.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز و صالح‌آباد در مجلس،افزود:علی رغم اینکه اهالی شهرستان‌های حوزه انتخابیه، عملاً و بالفعل ثابت کرده‌اند که دژ مستحکم و تزلزل ناپذیر دفاع و صیانت از تمامیت ارضی،منافع ملی،مصالح عمومی و گوش به فرمان از اوامر و نواهی رهبر معظم انقلاب هستند؛ لذا منصفانه نیست که اینقدر مورد بی اعتنایی و بی‌توجهی مسئولین نسبت به عدم حل و فصل مشکلات ساختاری و زیربنایی حوزه انتخابیه باشند.

سالاری با اشاره به موضوع عدم تکمیل خط ریلی مشهد به دوغارون ،مطرح کرد: مقامات و مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه شهرسازی در سنوات گذشته بر مبنای کدام جواز ، مجوز و مستند عقلی،منطقی و قانونی طرح ملی راهبردی و استراتژیک "اتصال خط ریلی مشهد به دوغارون شهرستان تایباد" از سال ۱۳۹۱ تاکنون را به بوته فراموشی سپرده اند؟ در حالی که اجرای این طرح مهم و موثر می‌تواند موجب توسعه متوازن و پایدار در شهرستان‌های حوزه انتخابیه و خراسان رضوی شود؛ لذا درخواست اجرایی و عملیاتی کردن خط ریلی دوغارون تایباد به تربت جام و تربت جام _فریمان _مشهد را دارم.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع گرفتار شدن رانندگان ایرانی در گمرک افغانستان، خطاب به وزیر امور خارجه تاکید کرد: جناب عراقچی وزیر امور خارجه؛ متاسفانه و ناباورانه جنابعالی و همکاران ذیربطتان در امور افغانستان یا درخوابید و یا در غفلت! مگر صدای مظلومانه و ندای حق طلبانه صدها راننده کامیون گرفتار در گمرک "اسلام قلعه" کشور افغانستان را نمی‌شنوید؟ مردم مظلوم ما تا کی باید قربانی سیاست‌های ناشیانه و خام اندیشانه دستگاه دیپلماسی شوند؟ خط مشی سیاسی اتخاذی شما قادر نیست مشکل فوری و حیاتی صدها راننده ایرانی مظلوم عملاً اسیر در خاک افغانستان را حل کند.یا مشکلات مرز گمرک دوغارون تایباد با ۱۰۷ سال قدمت رابطه با افغانستان را حل کنید و یا فوراً استعفا دهید!

وی تاکید کرد:کسی که در انجام وظایف و تکالیف محوله قانونی خود عاجز و ناتوان است، باید محترمانه استعفا دهد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ خطاب به رئیس جمهور،بیان کرد: فقر،فلاکت مالی و عسرت و تنگدستی مردم به مرحله خطرناک افزایش خط فقر مطلق و ناتوانی مردم در تامین حداقل مایحتاج ضروری زندگی رسیده است و بودجه اعلامی سازمان برنامه و بودجه،موجب فقیرتر شدن هرچه بیشتر مردم خواهد شد.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه توضیح داد: علیرغم صراحت ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری که افزایش حقوق کارکنان دولت بایستی حداقل به اندازه نرخ تورم هر ساله‌ای باشد که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود؛ لذا با وجود حدود ۵۰ درصد تورم،افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان ظالمانه است؛ لذا درخواست فوری اصلاح افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد و حل مشکل کامل رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۱ و حل و فصل نیروهای شرکتی را دارم.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد،باخرز و صالح‌آباد در مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی،خاطرنشان کرد:خانم وزیر؛شهرستان‌های حوزه انتخابیه ،بدترین جاده های ارتباطی را دارند که هر روز افراد زیادی مصدوم و مجروح می‌شوند؛ در جاده مرگ تربت جام به موسی آباد ،اخیراً سه معلم جوان فوت و دو کارگر مظلوم مصدوم شده است و همینطور جاده‌های مرگ تربت جام به تایباد_ باخرز _صالح آباد_تربت حیدریه و خواف هم بدتر از جاده‌های دیگر است؛ لذا خواهشمند است در اسرع وقت به شهرستان‌های حوزه انتخابیه عزیمت کرده و به درد جانکاه اهالی حوزه انتخابیه پایان دهید.

سالاری در پایان خاطرنشان کرد: ضمن تشکر از قاطعیت ریاست قوه قضاییه در اجرای حاکمیت قانون، درخواست رسیدگی به جرم ترک فعل مقامات و مدیرانی را دارم که به لحاظ تعلل و کوتاهی در انجام تکالیف و وظایف محوله قانونی بابت عدم اجرایی شدن "خط ریلی اتصال دوغارون تایباد به مشهد" را دارم.

